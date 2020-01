La fotocamera sotto il display è ancora lontana, secondo il capo di Redmi

Nel corso del 2019 OPPO e Xiaomi ci hanno mostrato le rispettive soluzioni per la selfie camera del futuro, integrata direttamente al di sotto del pannello frontale. Tuttavia non sono mancati problemi e non è chiaro quando questa tecnologia sarà effettivamente disponibile per tutti. Sperate di vedere uno smartphone Xiaomi o Redmi con una fotocamera sotto il display nel corso del 2020? Allora forse le parole di Lu Weibing non vi piaceranno affatto.

Lu Weibing di Redmi conferma che la fotocamera sotto il display è ancora lontana dalla produzione di massa

Secondo quanto riportato su Weibo dal capo di Redmi, attualmente la tecnologia CUP (Camera Under Panel) è ancora lontana dalla produzione di massa. I benefici della fotocamera sotto il display per gli smartphone Xiaomi e Redmi sono molteplici, a cominciare dalla possibilità di ottenere un pannello ampio, senza sacrificare spazio. Tuttavia questa tecnologia sta andando incontro a varie difficoltà: utilizzando un display da 400 PPI il passaggio della luce nella fotocamera avviene in modo limitato, andando ad impattare negativamente sulla resa fotografica.

In contemporanea, abbassando la densità della sezione dedicata al modulo, il contrasto tra i PPI dell'area e quelli dell'intero pannello possono creare fenomeni fastidiosi.

Quindi i tecnici di Xiaomi e Redmi si trovano a fronteggiare una sfida non da poco. La compagnia di Lei Jun ha mostrato la sua tecnologia DEMON nel corso del 2019, ma quest'ultima è lungi dall'essere pronta per la produzione di massa. Come si evolveranno le cose? Riusciremo ad avere la fotocamera sotto il display nel corso del 2020? Le parole di Lu Weibing non sono ottimiste ma comunque continuiamo a tenere le dita incrociate!

