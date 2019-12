Smartisan lancia una nuova powerbank da 20000 mAh con ricarica ultra rapida

Dopo vari tiri mancini, alla fine Smartisan ci ha deliziato con un nuovo smartphone: il Nut 3 Pro è arrivato lo scorso ottobre con un comparto fotografico niente male e lo Snapdragon 855+ a bordo. Tuttavia sembra che la compagnia cinese sia tornata sui binari dei mesi precedenti, concentrandosi sugli accessori. Comunque la nuova powerbank da 20000 mAh lanciata su JingDong di certo non è un prodotto tra prendere sotto gamba!

Smartisan ha lanciato una powerbank da 20000 mAh con ricarica rapida da 45W

La nuova powerbank targata Smartisan arriva infatti con tre porte di ricarica: due da 18W ed una da ben 45W (quest'ultima sia in input che output). Con una capienza di 20000 mAh ed una tecnologia di ricarica ultra rapida, questo nuovo prodotto si presenta come decisamente interessante. Inoltre il device viene venduto a soli 249 yuan, circa 31€ al cambio attuale. Al momento si tratta di un preorder sullo store asiatico JD, mentre le vendite vere e proprie partiranno dal 1° gennaio.

La powerbank ultra rapida di Smartisan misura 152.5 x 73 x 25.5 mm, per un peso di 432 grammi. Presenti all'appello il classico pulsante di accensione ed un indicatore con 5 LED per indicare lo stato della carica.

