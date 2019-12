Amazfit Stratos 3: arrivano altre 61 modalità sportive

Non è da tanto tempo che questo prodotto è disponibile anche in Italia. Amazfit Stratos 3, infatti, è uscito già da diverso tempo, mostrando alcune caratteristiche davvero molto interessanti, soprattutto lato fitness. Al suo interno, dunque, trovano spazio alcune opzioni per il monitoraggio delle attività che non sono presenti su altri smartwatch della stessa categoria. Con il nuovo aggiornamento, poi, ne sono arrivate tante altre, arrivando a più di 80 diversi profili.

Stratos 3 aggiunge pilates, skateboard e tanto altro

Sebbene questo smartwatch sia appena arrivato in via ufficiale nel nostro territorio, presenta un numero di fan davvero elevato. Se diamo un'occhiata al profilo estetico, infatti, notiamo una certa somiglianza con prodotti ben più costosi, che non implementano nessuna funzione smart. Al di là di questo, però, tale accessorio è stato aggiornato da poco, portando con sé tante novità.

Prima di questo update le attività presenti nel sistema erano 19, alcune delle quali presenti solo su tale prodotto. Con il nuovo aggiornamento, invece, arriviamo a più di 80 attività sportive monitorate da Amazfit Stratos 3. Si tratta praticamente di un record assoluto in tale categoria. Fra queste attività, dunque, trovano spazio il pilates, lo skateboard, il judo, il tiro con l'arco e tanto altro. Attualmente questo update è in roll out, ma potrebbe volerci del tempo prima che effettivamente arrivi anche sul modello internazionale.

