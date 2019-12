Siete in cerca di una dash cam economica e funzionale? Allora – ovviamente – la compagnia di Lei Jun ha il prodotto che fa al caso vostro: Xiaomi 70mai Dash Cam 1S, versione aggiornata della sua ultima videocamera da cruscotto, disponibile a prezzo scontato sullo store DHGate.

Xiaomi 70mai Dash Cam 1S in sconto con Coupon su DHGate

La videocamera 70mai Dash Cam 1S è dotata di controlli vocali (in inglese) ed arriva con un sensore d'immagine Sony IMX307, con un angolo di visuale di 130° ed il supporto alla visione notturna. Il modulo fotografico è dotato di apertura f/2.2 ed è in grado di effettuare riprese in Full HD (1080p). Il dispositivo, quindi, è in grado di scattare foto e registrare video (con o senza suono) e presenta un LED circolare che indica il tipo di registrazione effettuata (rosso per indicare la ripresa di situazioni anomale). Il braccetto è regolabile per impostare la giusta angolazione.

Articolo sponsorizzato.

