Come abbiamo sottolineato in varie occasioni, ormai OPPO Reno 3 Pro ed il suo fratello minore sembra non avere più segreti, sia grazie alle specifiche del TENAA che allo store JD, che ha pubblicato anche i render ufficiali dei due modelli. Nonostante ciò restano ancora dei dettagli da scoprire e qualche informazioni e in più ci arriva da un'immagine dal vivo che immortala il modello Pro.

Aggiornamento 19/12: il nuovo modello 5G del brand cinese è comparso in una sfilza di immagini dal vivo, che ci consentono di dare un'occhiata più da vicino al design. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OPPO Reno 3 Pro si mostra in una nuova immagine dal vivo

Nelle ultime ore, in Cina, si sta parlando parecchio di OPPO Reno 3 Pro e dell'immagine che vedete in alto. Il flagship è apparso in una breve clip presente in un programma TV, che ci permette di dare un'occhiata al dispositivo dal vivo. Come si può notare osservando con attenzione, sembra che il modulo fotografico del device (che ospita quattro sensori) sia leggermente più grande rispetto a quando visto nei render ufficiali. Ovviamente non è nulla di preoccupante, dato che si tratta comunque di una soluzione accettabile, sia in termini di forma che di dimensioni.

L'altra caratteristica che si nota riguarda la colorazione Sunrise Impression, una sorta di gradiente blu/viola. Nel caso dell'immagine dal vivo di OPPO Reno 3 Pro, la colorazione in questione appare molto più scura rispetto ai render, anche in questo caso un dettaglio di poco conto, che non va ad intaccare l'estetica del dispositivo. Comunque vale la pena specificare che l'effetto scuro potrebbe essere stato causato dall'illuminazione, ma in questo caso sarà necessario attendere il debutto dello smartphone.

Reno 3 Pro 5G spunta in nuove immagini dal vivo | Aggiornamento

1 di 9

Arrivano nuove immagini dal vivo di OPPO Reno 3 Pro 5G: stavolta si tratta di alcuni scatti Hands-on che ci consentono di osservare per bene il design del futuro flagship. Effettivamente il modulo fotografico sembra un po' più grande rispetto ai render, ma si tratta di un dettaglio trascurabile. Piuttosto, il dispositivo presenta un look davvero bello, con un display ampio ed un foro per nulla invasivo. Che ve ne pare?

