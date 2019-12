Il 26 dicembre l'azienda cinese presenterà i nuovi modelli della gamma Reno (insieme alle cuffie TWS Enco Free), anche se ormai sembra che entrambi i dispositivi non abbiano più segreti. Entrambi sono apparsi sullo store cinese JD, mentre qui e qui trovate tutti i dettagli in merito alle specifiche del TEENA, l'ente certificativo cinese per eccellenza. Insomma, sappiamo più o meno tutto di OPPO Reno 3 e OPPO Reno 3 Pro, ma una domanda resta ancora senza risposta: quali saranno le differenze in termin di prestazioni tra i due smartphone? A questa domanda provano a rispondere i benchmark del portale Master Lu.

OPPO Reno 3 e Reno 3 Pro su Master Lu: ecco il confronto tra i benchmark dei nuovi modelli

Su Master Lu, infatti, hanno fatto capolino due nuovi dispositivi, siglati PDCM00 e PCRT00. I modelli corrispondono a OPPO Reno 3 e OPPO Reno 3 Pro ed i primi benchmark ci permettono di ottenre un piccolo confronto tra le performance dei due smartphone. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, ricordiamo che Reno 3 avrà dalla sua il SoC MediaTek Dimensity 1000L mentre il fratello maggiore sarà equipaggiato con lo Snapdragon 765G. In entrambi i casi, quindi, avremo il supporto al 5G, ma per il resto?

Le immagini in alto ci mostrano i risultati dei benchmark dei due smartphone. OPPO Reno 3 – con a bordo 12 GB di RAM e 128 GB di storage – ha totalizzato 305.667 punti mentre Reno 3 Pro (da 8/128 GB) ha raggiunto i 307.855 punti. Osservando i risultati dei vari benchmark possiamo scoprire le differenze in termini di CPU, GPU e velocità di scrittura/lettura.

I risultati fanno ben sperare per entrambi i chipset, in particolar modo per l'ultima creatura di MediaTek. Ovviamente lo stesso staff di Master Lu ha avvisato che si tratta di unità di test e che i risultati potrebbero cambiare sulle unità provenienti dalla produzione di massa.

