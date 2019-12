Il mio zaino per Natale: idee regalo hi-tech – Gabriele 2019 Edition

Il Natale è dietro l'angolo e con l'arrivo delle Feste è tempo di fare mente locale sugli acquisti dell'ultimo anno, che potrebbero rivelarsi delle idee regalo hi-tech vincenti se siete in cerca d'ispirazione. A differenza dello scorso anno, il mio zaino tech è diventato leggermente più vistoso ma purtroppo è questo il prezzo da pagare per vivere a stretto contatto con la tecnologia in tutte le sue “manifestazioni”. Impossibile non farsi tentare da prodotti ed accessori, anche a costo di esagerare! Comunque, spero vivamente che le mie idee regalo possano esservi utili per i vostri regali di Natale o, in alternativa, per darvi quella spintarella che serviva per farvi fare un regalo coi fiocchi. In fondo è Natale!

Idee regalo Hi-Tech per Natale 2019: la selezione di Gabriele

Zaino

Quest'anno ho deciso di optare per una soluzione molto diversa dallo zaino di OnePlus – la mia scelta precedente – con il Borealis Classic di The North Face, un prodotto che si adatta a qualsiasi esigenza. Che sia una gita fuori porta, un'avventura all'estero o semplicemente per andare in giro portando quanta più roba possibile, il Borealis Classic si presenta come una soluzione impeccabile (in base alla mia esperienza). Lo zaino ha una capienza di 29 litri suddivisi in due scomparti ed è presente una tasca per laptop, tutta una serie di tasche, cordini elastici ed una cintura ripiegabile. Io ho scelto la colorazione Blu, ma ovviamente sono presenti varie versioni, tutte ugualmente belle.

Smartphone

Per quanto riguarda il mio smartphone preferito per questo periodo, senza dubbio l'ago della bilancia pende verso OPPO Reno 2Z. L'ho usato per un bel po' come dispositivo secondario (anche dopo averlo recensito), rivelandosi affidabile e prestante. E poi il design è una bomba!

Console

Purtroppo a questo giro mi tocca peccare di ripetitività e seguire la scia di Michele e Luca con i rispettivi zaini per il 2019. Ho finalmente messo le mani sulla Nintendo Switch – presa in bundle con Mario Kart 8 – dopo mesi di riflessioni ed una lotta interna senza precedenti. Sono sempre stato scettico nei confronti di Nintendo (in termini di console domestiche) e proprio per questo motivo la Switch mi ha ingolosito fin dal lancio. Un dispositivo da utilizzare a casa e – contemporaneamente – da portare in giro, in grado di far girare titoli complessi.

Sì, lo so… sono in ritardo di circa due anni (un paradosso per un addetto ai lavori), ma ho sempre preferito soluzioni più “solide”, come il mio PC da gaming. Alla fine ho deciso di cedere alla tentazione… e mai scelta fu più azzeccata! La Nintendo Switch è assolutamente una figata e il fatto di poter passare dalla dock al mobile in un lampo è una benedizione.

Giocare a Mario Kart, oppure a Zelda: Breath of The Wind in treno è un piccolo miracolo per me. So di essere in ritardo coi tempi, ma per fortuna non è mai troppo tardi per certe cose: regalate una Switch per Natale e avrete fatto centro. Anzi, meglio ancora, se non l'avete… concedetevi questo regalo perché non ve ne pentirete!

PS: Breath of The Wind in progress e i prossimi titoli da finire saranno Super Mario Odyssey e – assolutamente – Astral Chain. E se amate i metroidvania come il sottoscritto provate Hollow Knight. Dopo averlo finito su PC me lo rigiocherà anche su Switch… la voglia di provarlo in versione mobile è troppa!

Per la Nintendo Switch, la trovate da Unieuro a 329.99€ con il codice per Mario Kart 8 incluso.

Cuffie

Ecco un altro accessorio immancabile nel mio zaino e in questo caso il vincitore è decisamente scontato. Di recente ho provato le Xiaomi Mi Air 2 (qui trovate la recensione) e le ho trovate davvero perfette per il prezzo a cui sono vendute. Ovviamente i gusti son gusti, ma in termini di qualità, indossabilità (sono perfette se odiate le cuffie In-Ear) e prezzo sono rimasto più che soddisfatto. Pollice in su per Xiaomi!

Speaker

A differenza dei miei colleghi non ho grosse pretese quando si parla di audio e soprattutto sono un amante della portabilità e quindi delle soluzioni piccole ed ultra compatte. Lo speaker Anker SoundCore Mini è il compagno perfetto da portare in giro senza peso e da tirar fuori per fare un po' di casino al momento giusto, e tanto basta!

Powerbank

Com'è facile intuire guardando lo speaker sopra, sono una persona semplice, dai gusti semplici. Vedo il Powerbank scaldamani di Xiaomi YouPin – precisamente a marchio 3Life – ed è subito amore.

Notebook e tablet

Proprio come avvenuto per la Nintendo Switch, questa seconda metà del 2019 ho deciso di cedere al demone della tentazione con un ennesimo sfizio rivelatosi vincente. Se cercate un terminale dotato della massima portabilità, leggero e pratico, reattivo e in grado di offrire una valanga di soddisfazioni, allora l'iPad di Apple – nella sua incarnazione da 10.2 pollici e con 128 GB di storage – rappresenta una scelta validissima. In alternativa, se preferite un classico ultrabook, CHUWI AeroBook è un dispositivo che mi ha soddisfatto non poco.

Per quanto riguarda l'iPad, lo trovate da Unieuro ad un prezzo particolarmente appetibile: 449€ (da 32 GB) con Apple Pencil inclusa!

Organizer

Se come me siete spesso in movimento e avete l'esigenza di portare con voi tutto un intricato sistema di cavi, penne USB, powerbank e caricatori, allora l'organizer UGREEN farà di certo al caso vostro. Comodo, compatto e spazioso, questa pratica borsa per gli accessori presenta anche una tasca per un tablet fino ad 8 pollici. No, non andrà bene per l'iPad che vi ho consigliato poco fa ma è comunque comodissima.

