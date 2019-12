Gli Huawei Film Awards premiano i content creators con 20.000$

È dal lancio della serie P9 che Huawei ha progressivamente spinto sulla componente multimediale dei propri prodotti, dando sempre più importanza alla produzione di contenuti. È anche per questo che nascono gli Huawei Film Awards (HFA), annunciati ufficialmente in Asia per celebrare l'universo cinematografico. Ma non soltanto: l'obiettivo è anche quello di incoraggiare sempre più creatori di contenuti a mettere in mostra le proprie abilità registiche e non.

Al via i Huawei Film Awards, con premi per i film-makers più validi

Per il momento il contest è stato pensato per paesi come Singapore, Indonesia, Thailandia, Malesia e Filippine, in modo da investire anche nei paesi in via di sviluppo sotto il profilo multimediale. All'evento di inaugurazione potrà partecipare chiunque possieda uno smartphone Huawei, il quale potrà portare una persona con sé.

Ma oltre a partecipare all'evento e visionare così i contenuti creati per l'occasione, gli utenti interessati potranno proporre una propria creazione. Il vincitore dell'APAC Best Film sarà annunciato il 6 marzo 2020 e vincerà un montepremi di 20.000$, oltre ad un viaggio tutto pagato per Bangkok, ovvero dove si terrà la cerimonia di premiazione. Non mancheranno anche altri premi, fra cui miglior regista, miglior cinematografia e miglior attore maschio e femmina.

