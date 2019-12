Le cuffie TWS di Amazfit debutteranno al CES 2020

Nell'ultimo periodo veri OEM hanno presentato i propri auricolari True Wireless, un prodotto che diventerà un vero e proprio trend nel corso del prossimo anno (ormai è chiaro). L'ultima aggiunta è arrivata da Realme con le nuove Buds Air, ispirate alle celebri AirPods, lanciate da pochissimo ad un prezzo contenuto. Le prossime cuffie TSW arriveranno al CES 2020 e saranno una delle nuove aggiunte alla gamma Amazfit.

Huami è pronta al lancio delle cuffie TWS Amazfit

La conferma arriva direttamente da Huang Wang, CEO di Huami. Il dirigente ha rivelato che l'azienda cinese è intenzionata a lanciare un vero e proprio ecosistema dedicato alla salute e al fitness e che oltre alle cuffie TWS Amazfit arriveranno anche altri prodotti. Già in precedenza si era parlato delle scarpe da corsa smart, ma ora è chiaro che avremo varie sorprese nel corso del CES 2020 di Las Vegas.

A proposito delle già citate scarpe, Wang riferisce che questo presunto prodotto non sarà lanciato, ma che “arriveranno prodotti correlati alle scarpe”. Il dirigente ha continuato sulle cuffie TWS Amazfit, lasciando intendere che gli auricolari potrebbero integrare un sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca; inoltre le cuffie arriveranno con la tecnologia di riduzione del rumore e con funzionalità legate all'isolamento acustico.

Insomma, non mancheranno varie novità al CES 2020, per cui restiamo in attesa di ulteriori conferme (o magari di qualche gustosa indiscrezione).

