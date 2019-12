Huawei guiderà le vendite dei modelli 5G nel 2020, al contrario di Xiaomi

Nel 2019 ne abbiamo avuto un assaggio, ma il 5G prenderà piede nel corso del 2020, il vero anno di debutto per le reti di nuova generazione. Sarà durante il prossimo anno che vedremo un maggiore numero di smartphone 5G sul mercato, come prevedono le analisi svolte dal team di Counterpoint Research. E secondo i dati pubblicati, a guidare il settore sarà il duo composto da Huawei ed Honor, con risultati ben sopra i rivali con base in Cina.

Le analisi di mercato ci mostrano le previsioni di vendita per gli smartphone 5G del futuro

Questo che vedete è il grafico creato sulla base delle analisi svolte, che vede il succitato duo a guidare il mercato. Un dato apparentemente “anomalo” è la presenza di Apple subito sotto Huawei, dato che ad oggi nessun iPhone ha supporto 5G. Ciò significa che il team di Counterpoint dà per scontato che i prossimi melafonini next-gen saranno dotati di modem 5G. Sul gradino più basso del podio c'è Samsung, con sempre più smartphone 5G durante il 2020, a partire da Galaxy S11.

Ancora più sotto troviamo OPPO e Vivo, con numeri molto simili fra loro, mentre in sesta posizione c'è Xiaomi, le cui vendite di modelli 5G non sembrerebbero dover eccellere. A chiudere la classifica top 10 troveremo LG, OnePlus, Google e Motorola. Sommando tutti i produttori coinvolti, le spedizioni di smartphone 5G nel 2020 si attesterebbero su 270 milioni di unità, passando da una percentuale attuale dell'1% dello share di mercato ad un più corposo 15%.

