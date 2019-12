A novembre Xiaomi ha lanciato una nuova base di ricarica wireless da 20W, stavolta con un design verticale. Sentivate la mancanza di questa novità della compagnia cinese nella vostra stanza? Allora tranquilli perché ci pensa lo store Banggood grazie a questo Coupon dedicato.

La nuova base di ricarica wireless da 20W di Xiaomi (verticale) è in sconto con Coupon su Banggood

La nuova base di ricarica verticale di Xiaomi arriva con il solito design minimale a cui siamo abituati, ma con un tocco di eleganza in più grazie alla colorazione nera. Il dispositivo è realizzato in PC ed è in grado di offrire una potenza di 20W. Grazie allo stile verticale potrete continuare ad utilizzare il vostro dispositivo anche durante la ricarica, magari per vedere video o per rispondere rapidamente ai messaggi.

Il prodotto è disponibile in sconto su Banggood grazie al Coupon che trovate all'interno del box in basso.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.