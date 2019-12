Ninebot svela i suoi primi scooter elettrici, veloci e con tanta autonomia

Che Ninebot avesse qualcosa che bolliva in pentola l'avevamo già notato. No, non si è trattato un'automobile, ma dei primi scooter elettrici prodotti dall'azienda che possiede Segway. Saranno mostrati al pubblico in occasione del CES 2020 di Las Vegas, ma sono stati già presentati in Cina. Le novità più interessanti sono racchiuse nella famiglia di veicoli della serie Ninebot eScooter, ma c'è anche Ninebot eMoped che non è da meno.

Ninebot annuncia i nuovi scooter elettrici per tutte le tasche e le esigenze

La serie Ninebot eScooter comprende cinque veicoli di fascia alta, siglati come Ninebot E80C, E90, E100, E125 e E200P. Le differenti sigle corrispondono a diverse potenze ed autonomie:

Ninebot E80C 51 km/h, 90 km 4799 yuan (614€)

Ninebot E90 55 km/h, 100 km 5999 yuan (768€)

Ninebot E100 65 km/h, 100 km 6899 yuan (884€)

Ninebot E125 75 km/h, 120 km 9999 yuan (1281€)

Ninebot E200P 100 km/h , 200 km 16999 yuan (2178€)



Molto potente quest'ultima variante, con un'accelerazione che permette di arrivare da 0-40 km/h in circa 3 secondi, con due freni a disco per gestire la frenata. Tutti i modelli sono resistenti all'acqua IPX7 e non mancano di un sotto-sella dove riporre il casco e/o altri oggetti. Sono scooter elettrici ed anche smart, essendo in grado di distinguere fra corsa, spinta e stop. Per esempio, se capisce che si è in salita, viene fornita una spinta maggiore per aiutare il guidatore, mentre quando ci si ferma e si scende attiva il cavalletto e stoppa il motore.

La presenza del GPS fa sì che ne possa essere individuata la posizione da remoto. Oltre ad un sistema anti-furto, se il veicolo ha un'anomalia può mandare un segnale SOS ai contatti preferiti. Inoltre, l'assistente software mostra informazioni sul manubrio come tachimetro, stato della batteria e chilometri residui.

Oltre a tutto ciò, è stata mostrata anche un'altra serie di veicoli, chiamata Ninebot eMoped. Anche in questo caso i modelli sono più di uno, a seconda dell'autonomia necessaria:

Ninebot C40 35/45 km 3999 yuan (512€)

Ninebot C60 55/65 km 4699 yuan (602€)

Ninebot C80 75/85 km 5599 yuan (717€)



Si tratta di veicoli più modesti, con una velocità massima che si attesta sui 25 km/h, ponendosi come scooter dalla mobilità limitata, più vicini a prodotti come monopattini e simili. Assemblati con plastiche dai colori più vivaci, integrano una chiusura AirLock, con la possibilità di sfruttare l'NFC del telefono per sbloccarli.

