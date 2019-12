ASUS ZenFone 6 riceve un nuovo aggiornamento correttivo

Dopo un periodo di scomparsa dalla fascia alta del panorama mobile, il lancio di ASUS ZenFone 6 ha risollevato le sorti del produttore taiwanese. Proposto al grande pubblico a maggio 2019, adesso riceve un nuovo aggiornamento che risolve alcuni problemi riscontrati negli scorsi mesi.

Aggiornamento 20/12: è in fase di rilascio un nuovo aggiornamento OTA per ZenFone 6, trovate i dettagli in fondo all'articolo.

Un nuovo aggiornamento arriva su ASUS ZenFone 6: ecco le novità

La build 16.1220.1909.194 ha un peso di solamente 122 MB, trattandosi di un update esclusivamente correttivo e non aggiuntivo. Come indicato nel changelog, è stato corretto il problema relativo alla rotazione dello schermo che causava la visualizzazione di una schermata nera. Inoltre, sono stati apportati i classici miglioramenti alla stabilità del sistema.

Aggiornamento 20/12

Arriva un nuovo aggiornamento, con le release ZS630KL_IN e ZS630KL_WW che introduce le patch di sicurezza di novembre 2019. Inoltre, l'update in questione introduce anche altre novità, fra cui ottimizzazioni del comparto fotografico e connettivo. Ecco il changelog completo:

Aggiornate le patch di sicurezza

Aggiornate le impostazioni APN

Corretta l'animazione boot

Supporto a sei nuove lingue in India

Attivato il VoLTE/VoWiFi per Vivo Brazil

Integrate nello slider per lo zoom la fotocamera ultra-grandangolare e quella principale

Aggiunta un'impostazione per cambiare gli stili del menu del tasto di accensione

Aggiunta un'opzione per modificare il volume della suoneria

Corretto il problema che impediva all'utente di effettuare una chiamata quando utilizzava le cuffie tramite jack 3.5 mm senza microfono

Aggiunta la possibilità di mostrare AM/PM con il formato dell'orologio a 12h

