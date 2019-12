Ci eravamo lasciati con un indizio da parte di Brian Shen, VP dell'azienda cinese, il quale suggeriva che OPPO Reno 3 Pro 5G avrebbe avuto dalla sua un display con refresh rate maggiorato. Poi ci ha pensato lo store JD a fugare i dubbi, pubblicando in rete specifiche e render del flagship del fratello minore. Ed ora si torna a Brian Shen ed il cerchio si chiude con la conferma definitiva, tramite un video su Weibo.

OPPO Reno 3 Pro 5G avrà a bordo un display a 90 Hz: arriva la conferma ufficiale e c'è anche un video

Il VP del brand, infatti, ha rivelato su Weibo che OPPO Reno 3 Pro 5G monterà un display con bordi curvi ed un refresh rate da 90 Hz. Inoltre il dirigente ha pubblicato anche un video che ci mostra questa novità in azione. Lo trovate qui sotto, anche se la compagnia cinese ha pompato un pochino troppo, dato che l'avversario a 60 Hz si presenta scattoso all'inverosimile.

Il lancio del dispositivo è fissato per il 26 dicembre in Cina e se avete perso le novità degli ultimi giorni, qui e qui trovate le immagini dal vivo di Reno 3 Pro 5G ed un confronto a colpi di benchmark con il fratello minore.

Parlando di specifiche, vi ricordiamo che il device è mosso dallo Snapdragon 765G ed arriva con un display AMOLED da 6.5″ Full HD+ con un foro per la selfie camera da 32 MP. Sul retro trova spazio una Quad Camera da 48 + 8 + 13 + 2 MP mentre l'autonomia è affidata ad una batteria da 4025 mAh con ricarica VOOC 4.0. Ovviamente i dettagli sulla scheda tecnica – per quanto affidabili – vanno intesi come semplici indiscrezioni fino al lancio ufficiale.

