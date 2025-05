OPPO Reno 14 vs Reno 14 Pro, quali saranno le differenze

L’evento di lancio della nuova serie Reno si avvicina: il debutto è previsto in Cina tra pochi giorni e questo è il momento perfetto per fare il punto della situazione. Andiamo a mettere a confronto indiscrezioni e conferme su OPPO Reno 14 e 14 Pro, in modo da provare a tracciare il profilo di entrambi ed anticipare tutte le differenze.

Quali saranno le differenze tra i nuovi OPPO Reno 14 e Reno 14 Pro? Ecco il confronto sulla base dei leak

Design a confronto

Reno 14 – Crediti: OPPO

Quanto segue è frutto di indiscrezioni ed ipotesi: Reno 14 è stato anticipato da vari leak mentre per il fratello maggiore Pro al momento ci sono pochi dettagli. Tuttavia si tratta di differenze verosimili, pensate esaminando anche i precedenti Reno 13 e 13 Pro in versione cinese. La data di presentazione della serie è fissata per il 15 maggio, per ora solo in patria.

Reno 14 – Crediti: OPPO

Il design dei nuovi smartphone non è un segreto, ma è stato confermato ufficialmente. La serie cambia leggermente stile rispetto alla precedente generazione, senza stravolgimenti. C’è un modulo fotografico squadrato con angoli arrotondati, un ampio schermo Flat con punch hole centrale, cornici sottili e bordi dritti.

Le colorazioni Black e White sono comuni per entrambi gli smartphone; la versione Green è esclusiva per Reno 14 mentre quella Purple è dedicata solo al fratello maggiore Pro.

Reno 14 Pro – Crediti: OPPO

Non sembrano esserci gradi differenze di stile tra OPPO Reno 14 e Reno 14 Pro, a parte i colori della scocca. Il modello base utilizza un flash principale ed uno ad anello mentre la versione Pro sembra avere un sistema differente, con due flash LED.

A cambiare saranno dimensioni e display: il piccolo della serie avrebbe a bordo un pannello da 6,59″ mentre con la variante superiore si parla di un’unità da 6,83″ di diagonale, similmente a Reno 13 e 13 Pro.

Specifiche e prezzo a confronto

Le specifiche della serie ha creato qualche incertezza, ma le ultime indiscrezioni sembrano venirne a capo. OPPO Reno 14 dovrebbe montare il Dimensity 8350, ossia lo stesso SoC di Reno 13 e 13 Pro; di conseguenza possiamo aspettarci performance simili.

Con OPPO Reno 14 Pro dovrebbe debuttare l’inedito Dimensity 8450: si tratterebbe di una versione alternativa del Dimensity 8400, primo chipset MediaTek per la fascia media con architettura All Big Core. Le caratteristiche non dovrebbero cambiare rispetto a quest’ultimo, quindi restiamo in attesa di novità che possano far luce sulle differenze tra 8400 e 8450.

Entrambe le schede tecniche sono frutto di leak, quindi da prendere con cautela.

OPPO Reno 14 (LEAK) OPPO Reno 14 Pro (LEAK) Dimensioni e peso – / Dimensioni e peso – / IP66/IP68/IP69 IP66/IP68/IP69 • AMOLED

• Flat

• 6,59″ 1.5K (2.760 x 1.256)

• 120 Hz

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 1.200 nit • AMOLED

• Flat

• 6,83″ 1.5K (2.800 x 1.272)

• 120 Hz

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 1.200 nit MediaTek Dimensity 8350

4 nm TSMC MediaTek Dimensity 8450

4 nm TSMC 1 x 3,35 GHz – Cortex-A715

3 x 3,2 GHz – Cortex-A715

4 x 2,2 GHz – Cortex-A510 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725

3 x 3,0 GHz – Cortex-A725

4 x 2,1 GHz – Cortex-A725 Mali-G615 MP6 GPU: / 12/16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X 256/512 GB/1 TB UFS 3.1 256/512 GB/1 TB UFS 3.1 Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo • 50 MP PDAF, OIS

• 8 MP ultra-wide

• 50 MP teleobiettivo Samsung JN5 • 50 MP PDAF, OIS

• 8 MP ultra-wide

• 50 MP teleobiettivo periscopico 50 MP f/2.0 con autofocus 50 MP f/2.0 con autofocus 6.000 mAh 6.000 mAh 80W 80W

ricarica wireless Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: / eSIM: / Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 5.4 NFC: ✔️ NFC: ✔️ GPS GPS USB-C USB-C Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ ColorOS 15

Android 15 ColorOS 15

Android 15 Prezzo al lancio: / Prezzo al lancio: /

Conclusioni e dove comprare

Nonostante i due smartphone non siano ancora usciti abbiamo un quadro abbastanza chiaro di quello che ci aspetta. Belli ed eleganti, OPPO Reno 14 e Reno 14 Pro rappresentano una naturale evoluzione (tecnica e stilistica) rispetto alla gamma precedente.

Le migliorie di Reno 14 Pro non sembrano essere penalizzanti per chi sceglie il fratello minore, almeno guardando le indiscrezioni: un display più grande, un chipset più recente, la ricarica wireless ed un teleobiettivo migliore (con zoom periscopico). Diamo per scontato un prezzo maggiore, ma per ora mancano dettagli (sia leak che ufficiali).

L’altro lato della medaglia, Reno 14, avrebbe un display più piccolo e quindi dimensioni più compatte rispetto al modello maggiore. Ci sarebbero alcune rinunce ma niente di trascendentale, specialmente se il mid-range avrà un prezzo interessante.

Restiamo in attesa dell’evento del 15 maggio e vi aggiorneremo non appena ci saranno novità anche per quanto riguarda il debutto Global.