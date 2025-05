“Hey, Copilot!”: su Windows 11 arriva il nuovo comando vocale per l’AI

I chatbot con intelligenza artificiale si stanno rapidamente evolvendo per diventare dei veri e propri assistenti digitali con cui conversare e Microsoft Copilot non è certamente da meno. Grazie ad un nuovo aggiornamento per l’app ufficiale di Windows 11, infatti, l’AI di Redmond può essere invocata pronunciando la più classica della catch-phrase, ovvero “Hey, Copilot“.

Utilizzare Copilot è sempre più semplice e veloce sui PC con Windows 11

Crediti: Microsoft

La nuova funzione “Hey, Copilot” è opzionale e può essere attivata direttamente dalle impostazioni dell’app ufficiale dopo aver effettuato l’ultimo aggiornamento disponibile (1.25051.10.0 o superiore). Dopo aver abilitato la catch-phrase, basterà pronunciare la frase di attivazione (ovviamente con un microfono collegato al PC), per avviare immediatamente Copilot ed iniziare fin da subito una conversazione vocale.

Per funzionare, tuttavia, il PC dovrà essere sbloccato ed in ogni caso di attivazione sullo schermo comparirà una notifica che indicherà agli utenti che possono essere ascoltati da Copilot. Per chiudere la conversazione, invece, basterà premere la X sulla finestra appena aperta, e l’intelligenza artificiale smetterà immediatamente di ascoltare la voce dell’utente.

“Hey, Copilot” è attualmente disponibile su Windows 11 per gli utenti iscritti al programma Insider, indipendentemente dal canale scelto.