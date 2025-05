OPPO Reno 14 ha una data di presentazione

Dopo le indiscrezioni tra immagini e specifiche ora c’è la data di presentazione ufficiale: OPPO Reno 14 e 14 Pro sono in dirittura d’arrivo in patria con un look rinnovato e varie novità. Ecco che cosa possiamo aspettarci, in attesa del debutto.

OPPO Reno 14 e Reno 14 Pro: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Weibo

La data di presentazione della serie OPPO Reno 14 è fissata per il 15 maggio, come emerge da un invito all’evento. Come anticipato anche in apertura per il momento si tratta dell’uscita in Cina mentre per quanto riguarda il debutto Global ancora non ci sono dettagli.

I primi benchmark hanno svelato parte delle specifiche: Reno 14 base avrà a bordo il Dimensity 8400 e andrà quindi a rivaleggiare con Redmi Turbo 4 (il nostro POCO X7 Pro). Oltre al modello standard ci sarà anche la variante Reno 14 Pro ma per ora l’unica differenza emersa è la presenza di un teleobiettivo periscopico.

Scheda tecnica presunta