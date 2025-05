OPPO Reno 14 e 14 Pro ufficiali: la naturale evoluzione della serie

Come ogni anno è arrivato il momento di conoscere le novità della serie Reno: si tratta della fascia medio-alta del brand cinese, caratterizzata da dispositivi stilosi e con una grande attenzione sia alle performance che alla parte fotografica. Andiamo a scoprire tutte le novità di OPPO Reno 14 e 14 Pro tra specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora solo in Cina).

OPPO Reno 14 e Reno 14 Pro: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi modelli della serie

Design e display

Reno 14 – Crediti: OPPO

Il nuovo design di OPPO Reno 14 e 14 Pro non taglia i ponti con la precedente generazione, ma sembra una sorta di proseguimento naturale. Come Reno 13 e 13 Pro abbiamo un modulo rettangolare con bordi squadrati, al cui interno trova spazio il comparto fotografico ed un doppio flash LED (un’aggiunta rispetto al predecessori).

Le cornici del display si fanno più sottili, i bordi sono piatti e al centro della parte superiore trova spazio un piccolo foro per la selfie camera. Entrambi i telefoni hanno una scocca impermeabile con certificazione IP69. Non è presente il tasto fisico per la fotocamera, esclusivo di OPPO Find X8 Pro e Find X8 Ultra, e nemmeno il nuovo tasto Azione personalizzabile.

Reno 14 – Crediti: OPPO

I due telefoni montano schermi AMOLED con refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 1.200 nit e profondità colore a 10 bit. Cambiano le dimensioni, rispettivamente da 6,59″ e 6,83″ di diagonale; questi si riflette anche sulle dimensioni generale del dispositivo, con Reno 14 Pro che risulta leggermente più spesso e pesante (7,42 mm contro 7,58 mm, 187 grammi contro 201 grammi).

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di OPPO Reno 14 e 14 Pro convincono a metà: il modello base monta ancora una volta il Dimensity 8350, lo stesso chipset visto a bordo di Reno 13 e 13 Pro. Le cose cambiano con il fratello maggiore, che segna il debutto del nuovo chipset Dimensity 8450. In questo caso abbiamo una configurazione All Big Core, che strizza l’occhio verse la serie di punta 9400.

Cambiano anche batteria e fotocamera, con differenze davvero minime ma impattanti nella scelta dell’uno o dell’altro modello. OPPO Reno 14 offre una 6.000 mAh con ricarica da 80W mentre il comparto fotografico comprende un sensore da 50 MP, un ultra-wide da 8 MP ed un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5X e digitale 120X.

Reno 14 Pro sale di livello con una batteria da 6.200 mAh, sempre con ricarica da 80W ma con l’aggiunta di quella wireless (da 50W). Ritroviamo le stesse fotocamere la l’ultra-grandangolare viene sostituto da un sensore da 50 MP. Oltre ad avere entrambi un tele con zoom periscopico, hanno anche in comune una selfie camera da 50 MP con tanto di auto-focus.

OPPO Reno 14 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 157,9 x 74,73 x 7,42/7,32 mm per 187 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat AMOLED a 10 bit da 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità fino a 1.200 nit

Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,35 GHz – Cortex-A715 3 x 3,2 GHz – Cortex-A715 4 x 2,2 GHz – Cortex-A510

GPU Mali-G615 MP6

12/16 GB RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB memoria UFS 3.1 non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80W

Fotocamera da 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.8) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico Samsung JN5

Selfie camera da 50 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, sensore IR, Speaker stereo

Android 15 con ColorOS 15

OPPO Reno 14 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 163,35 x 76,98 x 7,58/7,48 mm per 201 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat AMOLED a 10 bit da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità fino a 1.200 nit

Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8450 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU Mali-G720 MC7

12/16 GB RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB memoria UFS 3.1 non espandibile

Batteria da 6.200 mAh con ricarica rapida da 80W e wireless da 50W

Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico Samsung JN5

Selfie camera da 50 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, sensore IR, Speaker stereo

Android 15 con ColorOS 15

Quanto costa OPPO Reno 14 / 14 Pro – Prezzo e uscita

I nuovi OPPO Reno 14 e 14 Pro sono stati presentati in Cina il 15 maggio, al prezzo di partenza di circa 346€ al cambio attuale. Per ora non ci sono dettagli sull’uscita internazionale, ma diamo per scontato che arriveranno in Italia (proprio come i precedenti modelli).

Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili al debutto, con il relativo prezzo di vendita (in Cina).