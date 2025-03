Con il debutto della nuova generazione top della casa cinese ovviamente l’entusiasmo dei Mi Fan è alle stelle. Ci ha i modelli precedenti sta già pensando ad un eventuale passaggio, a se vale la pena di cambiare, a quali sono le novità introdotte dagli ultimi modelli. Per questo abbiamo realizzato un confronto tra Xiaomi 14/14 Pro vs Xiaomi 15/15 Pro con tutte le informazioni e le differenze su design, specifiche e prezzi: ecco cosa potete aspettarvi nel passaggio da una generazione all’altra!

Xiaomi 15 vs Xiaomi 14: quali sono le differenze tra le due generazioni di top di gamma del brand

DESIGN a confronto

Crediti: Xiaomi

Per la nuova serie Xiaomi 15 la compagnia cinese ha deciso di mantenere un approccio tranquillo, senza stravolgimenti dal punto di vista del design. Il modulo fotografico squadrato continua ad essere presente e l’unica differenza riguarda il flash LED, ora posizionato all’esterno del comparto. Le novità coinvolgono i display e le personalizzazioni: il modello standard presenta nuovamente dimensioni compatte ed un pannello flat da 6,36″; il fratello maggiore Pro mette da parte i bordi curvi in favore di uno stile Micro Quad Curved, ossia con micro curvature su quattro lati (per un effetto finale elegantissimo ma senza essere “invadente” come uno schermo Dual Edge).

In termini di personalizzazione, stavolta Xiaomi ha fatto le cose in grande: i telefoni presentano una scocca in vetro, ma solo presenti oltre 20 colorazioni diverse e perfino una versione in pelle di coccodrillo (con un diamante incastonato nel lato). Purtroppo ciò vale solo in Cina ma per fortuna in Italia Xiaomi 15 arriva in varie colorazioni stilose, tra cui la variante Liquid Silver (bellissima!).

Crediti: Xiaomi

Come abbiamo visto, la nuova generazione non si discosta troppo dallo stile di Xiaomi 14 e 14 Pro: entrambi hanno il già citato modulo squadrato e schermi con punch hole (piatto e con bordi curvi); la versione 14 Pro è stata lanciata anche nella Titanium Edition, caratterizzata da una scocca in titanio, ma solo in Cina.

Segnaliamo che in Italia sono stati lanciati solo Xiaomi 15 e 14 mentre le rispettive varianti Pro rimangono un’esclusiva cinese. Fa parte della nuova generazione anche Xiaomi 15 Ultra, fresco di lancio anche alle nostre latitudini.

SPECIFICHE a confronto

Xiaomi 15 (ITALIA) Xiaomi 15 Pro (solo CINA) Xiaomi 14 (ITALIA) Xiaomi 14 Pro (solo CINA) Dimensioni 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48 mm



191/192 grammi 161,3 x 75,3 x 8,35/8,73 mm



213/219 grammi 152,8 x 71,5 x 8,20 mm



193 grammi 161,4 x 75,3 x 8,49 mm



223/230 grammi



(scocca in alluminio/titanio) Impermeabilità IP68 IP68 IP68 IP68 Display • AMOLED

• flat

• 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.200 nit

• Xiaomi Shield Glass • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming

• 3.200 nit

• Xiaomi Dragon Crystal Glass • TCL C8 OLED

• flat

• 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming a 2.160 Hz

• 3.000 nit

• CrystalRes • AMOLED

• curvo

• 6,73″ WQHD+ (3.200 x 1.440 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming a 2.160 Hz

• 3.000 nit

• Dragon Crystal Glass Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC CPU 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 GPU Adreno 830 Adreno 830 Adreno 750 Adreno 750 RAM 12 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 256/512 GB UFS 4.0 256/512 GB/ 1 TB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ ❌ ❌ Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Sicurezza Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Fotocamera • 50 MP Light Fusion 900 f/1.6, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.2 Samsung JN1, FoV da 115°

• 50 MP teleobiettivo f/2.0 Samsung JN1, macro, zoom 3x, OIS • 50 MP Light Fusion 900 f/1.44, PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo periscopico, f/2.5, zoom 5x, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.2, FoV da 115° • 50 MP Light Hunter 900 f/1.6, PDAF, OIS

• 50 MP Samsung S5KJN1 ultra-wide f/2.2, FoV da 115°

• 50 MP Samsung S5KJN1 teleobiettivo, f/2.0, zoom 3.2x, OIS • 50 MP Light Hunter 900 apertura variabile f/1.42-4.0, PDAF, OIS

• 50 MP Samsung S5KJN1 ultra-wide f/2.2, FoV da 115°

• 50 MPSamsung S5KJN1 teleobiettivo, f/2.0, zoom 3.2x, OIS Feature • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP 2.0 • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP 2.0 • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP Selfie Omnivision OV32B 32 MP f/2.0 Omnivision OV32B 32 MP Omnivision OV32B 32 MP f/2.0 Omnivision OV32B 32 MP f/2.0 Batteria 5.240 mAh 6.100 mAh 4.610 mAh 4.880 mAh Ricarica 90W 90W 90W 120W Ricarica wireless 50W 50W 50W 50W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 5.4 5.4 5.4 NFC ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS Porta USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker Stereo Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Software al lancio HyperOS 2

Android 15 HyperOS 2

Android 15 HyperOS

Android 14 HyperOS

Android 14

Le nostre RECENSIONI

Xiaomi 15 & 15 Pro vs Xiaomi 14 & 14 Pro: PREZZO a confronto

Xiaomi 15 (ITALIA) Xiaomi 15 Pro (CINA) Xiaomi 14 (ITALIA) Xiaomi 14 Pro (CINA) 12/256 GB 999,9€ 5.299 CNY (688€) 999,9€ 4.999 CNY (646€) 12/512 GB 1.099,9€ ❌ 1.099,9€ (in promo a 799,9€) ❌ 16/512 GB ❌ 5.799 CNY (753€) ❌ ❌ 16 GB/1 TB ❌ 6.499 CNY (825€) ❌ 5.999 CNY (775€)



Edizione Titanium – 6.499 CNY (825€)

Per quanto riguarda il prezzo della serie Xiaomi 15 e quello della gamma 14 non abbiamo avuto rincari in Italia; i modelli 15 Pro e 14 Pro non sono disponibili alle nostre latitudini (rimangono tutt’ora un’esclusiva cinese). Segnaliamo che la variante 15 Pro è disponibile su store di terze parti (in versione cinese, ovvio). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Xiaomi 15 (Smartphone), 12+512GB, Nero, Lenti Leica Summilux, Fotocamera principale Leica da 50MP, Batteria da 5.240mAh, Ricarica HyperCharge da 90W, Xiaomi... 1.099,90€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi 14 Smartphone, 12+256GB Handy ohne Vertrag, 120Hz 6.36'' AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen3, 4610mAh, 90W HyperCharge, IP68 Staub- undwasserdicht,... 674,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/03/2025 12:16

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le