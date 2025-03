Il futuro di realme: la nostra intervista con il CEO Jason Guo

In occasione del Mobile World Congress 2025 tenutosi negli scorsi giorni nella sempre suggestiva cornice di Barcellona, abbiamo potuto incontrare il CEO di realme Jason Guo, con cui abbiamo potuto scambiare due chiacchiere sul presente e sul futuro della compagnia cinese sempre più affermata in Italia.

Al MWC 2025 abbiamo incontrato Jason Guo: ecco cosa ci ha svelato sul successo di realme

Crediti: realme

Il nostro incontro con Jason Guo ci ha offerta la possibilità di porre quattro domande al CEO di realme, una delle realtà cinesi sempre più popolari sul nostro territorio. Tra presente e futuro, anche realme sembra essere particolarmente concentrata sulle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda la fascia di smartphone medio-alta, nei campi della fotografia, dell’efficienza e del gaming. Di seguito trovate la nostra intervista completa.

realme è uno dei brand che è cresciuto maggiormente in Italia, guadagnandosi una quota significativa nel mercato. Quali strategie ritiene siano state fondamentali per raggiungere questo successo, soprattutto in un mercato difficile come quello italiano?

Il successo di realme in Italia è il risultato di una strategia articolata su più fronti che combina innovazione di prodotto, partnership strategiche e targeting specifico per il mercato:

Focalizzazione sulla fascia di prezzo medio-alta : realme si è posizionata come un attore chiave nel segmento medio-alto, offrendo dispositivi con prestazioni di alto livello, funzionalità avanzate basate sull’IA e batterie di lunga durata per soddisfare le esigenze dei consumatori italiani.

: realme si è posizionata come un attore chiave nel segmento medio-alto, offrendo dispositivi con prestazioni di alto livello, funzionalità avanzate basate sull’IA e batterie di lunga durata per soddisfare le esigenze dei consumatori italiani. Successo della serie GT : la crescita del 500% anno su anno della serie GT in Europa evidenzia la crescente domanda di smartphone performanti.

Partnership con e-commerce e operatori di telecomunicazioni : espandendo la sua presenza su piattaforme come Amazon, TikTok e Temu, e assicurandosi collaborazioni con Vodafone, Wind3 e Telefonica, realme ha rafforzato sia i canali di distribuzione online che offline.

Questi elementi, uniti a una forte strategia di investimento nel brand (con un aumento del 700% in tre anni) e a un focus sul marketing orientato ai giovani, sono stati fondamentali per alimentare la crescita di realme in Italia.

Il recente lancio della serie 14 Pro, la prima che cambia colore in base alla temperatura, e la presentazione del nuovo sensore fotografico “ultra-large” sottolineano quanto realme stia puntando sia sul design che sulla fotografia: secondo lei, sono queste le caratteristiche e le filosofie che guidano lo sviluppo dei vostri prodotti specialmente in termini di superamento delle aspettative e di soddisfazione degli utenti?

realme attribuisce grande importanza al design e alle prestazioni fotografiche degli smartphone, specialmente nella serie numerica, posizionandosi come “Next-Gen Performance & Camera”. La filosofia del prodotto di realme include un design eccezionale. La serie 14 Pro in questa generazione di prodotti ha ricevuto molto apprezzamento da parte dei media e degli utenti; in particolare, il 14Pro+, che è l’unico nella sua fascia di prezzo ad avere un obiettivo periscopico, e il primo nel settore a introdurre il triplo flash, ha ottimizzato significativamente la capacità di catturare immagini.

Oltre all’hardware, un altro punto principale dei vostri prodotti è l’intelligenza artificiale. In che modo l’AI potrebbe rimanere centrale nella vostra strategia di innovazione? Quali potrebbero essere i suoi futuri sviluppi negli smartphone di realme?



L’IA è al centro della strategia di innovazione di realme, e il suo ruolo continuerà a crescere in molteplici aree:

AI Imaging: realme sta investendo in funzionalità fotografiche alimentate dall’IA, come AI Video Eraser (per rimuovere oggetti nei video) e AI Voice-based Retoucher (uno strumento di modifica fotografica guidato dalla voce). Queste tecnologie mirano a rendere la fotografia avanzata più accessibile agli utenti.

AI Efficiency : le ottimizzazioni del sistema basate sull’IA miglioreranno la gestione della batteria, le prestazioni delle app e l’esperienza utente, garantendo un funzionamento più fluido ed efficiente dal punto di vista energetico.

AI Gaming : realme prevede di integrare l’IA per migliorare le prestazioni di gioco, come l’allocazione dinamica delle risorse e gli aggiustamenti in tempo reale del frame rate per un’esperienza di gioco migliore.

Iniziativa NEXT AI: nei prossimi tre anni, realme mira a consegnare 100 milioni di smartphone abilitati all’IA a livello globale, democratizzando ulteriormente le funzionalità dell’IA per gli utenti quotidiani.

Guardando al futuro, la strategia dell’IA di realme si concentrerà sull’ottimizzazione dell’elaborazione basata su cloud, sull’espansione delle capacità dell’IA su dispositivo e sul miglioramento della personalizzazione attraverso esperienze utente guidate dall’IA. L’IA rimarrà un pilastro fondamentale della roadmap di innovazione del brand, garantendo che gli smartphone realme continuino a offrire funzionalità intelligenti e all’avanguardia a un pubblico globale.

Siete stati tra i primi anche sul fronte ricarica. Dopo la ricarica rapida a 240w integrata nel GT 3, quando potremo vedere uno smartphone dotato della SuperSonic Charge da 320w?

La SuperSonic Charge da 320W è ancora in fase di pre-sviluppo e non possiamo garantire che questo charger veloce ad alta potenza possa essere utilizzato su batterie ad alta capacità. Al momento, non possiamo dire quando la 320W sarà disponibile.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le