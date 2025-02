Xiaomi 15 Ultra somiglia a una fotocamera Leica: versione speciale in vista?

Il lancio di Xiaomi 15 Ultra è sempre più vicino: il debutto è fissato per il mese di febbraio e ormai è solo questione di tempo prima di saperne di più in via ufficiale. Intanto le indiscrezioni continuano senza sosta e l’ultima novità potrebbe aver svelato una versione speciale del top di gamma, con un design che strizza l’occhio a Leica.

Xiaomi 15 Ultra somiglia alla fotocamera Leica M11 in questo scatto leak

Crediti: Leica

La serie Ultra di Xiaomi è l’emblema della partnership con Leica: lo stesso design della gamma richiama quello delle vecchie macchine fotografiche, con un ampio modulo che ospita i sensori ed un retro in simil-pelle che dona un tocco vintage ai flagship. Il prossimo Xiaomi 15 Ultra non dovrebbe fare eccezione – almeno in base a quanto trapelato finora – anzi potrebbe avere una marcia in più. Un’immagine dal vivo trapelata in queste ore mostra una presunta versione in collaborazione con il noto brand fotografico, dal look bicolore in stile Leica M11 (l’iconica serie di fotocamere). Ovviamente la veridicità dello scatto è incerta: vedremo se questa variante sarà lanciata per davvero.

Comunque non sarebbe così strano vedere una versione speciale di Xiaomi 15 Ultra con un tocco Leica: sappiamo già che il top di gamma avrà il suo Photography Kit, proprio come avvenuto con l’attuale top 14 Ultra. La casa cinese associa il suo Camera Phone alle macchine fotografiche già da tempo, quindi un’edizione Leica M11 potrebbe essere verosimile.

La presentazione del nuovo modello Ultra è fissata per febbraio in Cina: il lancio globale dovrebbe avvenire poco dopo ed è impossibile non guardare al MWC 2025 di Barcellona. Aspettando di saperne di più, date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato al top di gamma.

