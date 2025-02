iOS 18.3.1 in arrivo: scoperte le prime tracce del nuovo aggiornamento minore

Lo sviluppo di iOS non si ferma mai, ma il prossimo aggiornamento in arrivo per gli utenti di iPhone potrebbe non essere il tanto atteso iOS 18.4 bensì una patch minore per correggere i bug più recenti. In rete, infatti, sono comparse le prime tracce di iOS 18.3.1 che potrebbe arrivare sugli iPhone di tutto il mondo nel corso delle prossime settimane.

Apple testa il nuovo iOS 18.3.1: arriverà a febbraio

Gli esperti di MacRumors in questi giorni hanno evidenziato dei log analitici del loro portale la presenza di una nuova versione non ancora rilasciata del sistema operativo mobile di Apple. Questa non è la prima volta che capita e in passato questo tipo di informazioni si è sempre dimostrata veritiera con il lancio dell’aggiornamento nei giorni successivi. Il nuovo iOS 18.3.1, quindi, potrebbe arrivare nel corso del mese di febbraio per correggere eventuali problemi riscontrati dagli utenti.

Non è da escludere, inoltre, che questo aggiornamento minore possa abilitare nuovamente il riepilogo delle notifiche per le app di news ed intrattenimento, disattivato proprio in occasione del lancio di iOS 18.3. C’è grande attesa, inoltre, anche per la prima beta di iOS 18.4, che potrebbe debuttare nei prossimi giorni portando con sé Apple Intelligence in Italia.

