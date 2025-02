OnePlus Watch 3 ufficiale in Italia: eleganza e potenza con Wear OS, IP68 e tanta batteria

Dopo il successo di Watch 2 (un cambio di rotta importante, dopo un primo capitolo deludente) è arrivato il momento del nuovo indossabile del brand di Pete Lau. OnePlus Watch 3 continua sulla scia del predecessore, offrendo tanto stile e funzionalità al top: ecco tutte le novità tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia, ovviamente con un occhio alle offerte lancio disponibili.

OnePlus Watch 3: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: OnePlus

Il design di OnePlus Watch 3 guarda al secondo capitolo: ritroviamo un pannello circolare con una sporgenza posizionata di lato, due pulsanti fisici e materiali premium. Infatti l’orologio è realizzato in acciaio inossidabile, con una cornice in titanio con rivestimento in PVD. Lo schermo AMOLED LTPO da 1,5″ HD è protetto da un vetro zaffiro con un’elegante curvatura 2D. Il nuovo indossabile arriva nelle colorazioni Emerald Titanium e Obsidian Titanium; grande spazio anche alla resistenza agli stress ambientali e all’acqua, con le certificazioni MIL-STD-810H e IP68.

Lato chipset abbiamo il solito Snapdragon W5, accompagnato dal SoC BES2800 MCU Efficiency (si occupa delle attività in background utilizzando un sistema RTOS a basso consumo). La batteria sale dai 500 mAh di Watch 2 a ben 631 mAh: si tratta di un’unità con tecnologia OnePlus Silicon NanoStack, la stessa tipologia vista con il top di gamma OnePlus 13. Per l’autonomia abbiamo fino a 5 giorni in modalità smart e fino a 16 giorni con il risparmio energetico. Ovviamente il software nn può che essere Wear OS 5 di Google, con tutti i vantaggi e le comodità del caso.

Salute e fitness

Crediti: OnePlus

Tra le aggiunte dedicate alla salute, OnePlus Watch 3 introduce 360 Mind and Body, una funzione avanzata progettata per aiutare gli utenti a comprendere e migliorare il proprio benessere fisico e mentale attraverso un’analisi multidimensionale. Utilizzando dati chiave come variabilità della frequenza cardiaca (HRV), frequenza cardiaca a riposo e intensità dell’attività fisica, lo smartwatch sfrutta algoritmi avanzati per individuare tendenze, offrendo una panoramica dettagliata dello stato emotivo e dei livelli di stress. L’interfaccia intuitiva include anche un’emoji dinamica che cambia espressione in base allo stato psicofisico dell’utente, favorendo una maggiore consapevolezza del proprio equilibrio interiore. Inoltre, in base ai dati rilevati, il dispositivo suggerisce esercizi di respirazione guidata per favorire il rilassamento e il benessere mentale.

Grazie a sensori di ultima generazione e algoritmi ottimizzati, OnePlus Watch 3 offre un’esperienza di tracciamento sportivo ancora più precisa e affidabile. Il nuovo GPS a doppia frequenza garantisce un rilevamento rapido e accurato, migliorando la misurazione di distanza e percorso (una caratteristica essenziale per gli sport all’aperto, come la corsa) permettendo agli utenti di monitorare le proprie performance con maggiore precisione e affidabilità.

Il dispositivo supporta oltre 100 modalità sportive, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, escursionismo, sci, tennis, badminton, ping-pong, calcio, pallacanestro, boxe e yoga, offrendo un monitoraggio dettagliato per ogni tipo di allenamento. Per gli atleti più esigenti, sono incluse 11 modalità professionali, con funzionalità avanzate per un’analisi più completa dei dati. Tra queste, la modalità corsa aggiornata consente di monitorare prestazioni e postura in diversi scenari, aiutando gli utenti a perfezionare la loro tecnica.

Un’altra innovazione chiave è l’analisi del consumo di grassi e carboidrati nelle diverse zone di frequenza cardiaca. Lo smartwatch fornisce dati dettagliati su efficienza della combustione dei grassi, intensità dell’allenamento ed efficacia complessiva dell’esercizio. Queste informazioni permettono agli utenti di gestire meglio l’intensità degli allenamenti, rimanere entro gli intervalli ottimali e ottimizzare le sessioni per risultati più sicuri ed efficaci. In particolare, per chi punta alla perdita di peso, OnePlus Watch 3 offre un supporto mirato, aiutando a valutare l’efficienza del consumo energetico e migliorare le proprie performance.

N.B. – Segnaliamo che le funzionalità ECG e Controllo Salute 60s non sono disponibili in Italia.

Prezzo e offerte lancio

Crediti: OnePlus

Il nuovo OnePlus Watch 3 debutta in Italia al prezzo di 349€, tramite lo store ufficiale del brand: i preordini sono attivi dal 18 febbraio, con disponibilità a partire dal 25 febbraio. Il dispositivo è accompagnato da alcuni accessori ufficiali, ossia i cinturini Emerald Titanium e Obsidian Titanium (in vendita a 34,9€) e la base di ricarica, a 29,9€. Di seguito trovate le offerte lancio dedicate al nuovo indossabile (mentre qui c’è la nostra recensione).

dal 18 al 25 febbraio : chi effettua il preordine di OnePlus Watch 3 potrà acquistarlo in bundle con le Buds Pro 3 a 299€ ;

: chi effettua il preordine di OnePlus Watch 3 potrà acquistarlo in bundle con le Buds Pro 3 a ; dal 26 febbraio al 31 marzo : l’indossabile sarà disponibile in bundle con le Nord Buds 3 Pro 3 299€ ;

: l’indossabile sarà disponibile in bundle con le Nord Buds 3 Pro 3 ; dal 4 al 31 marzo: sarà attiva una promozione che permetterà di acquistare il nuovo orologio con uno sconto del 40% (all’interno di bundle selezionati).

OnePlus Watch 3 – Scheda tecnica

dimensioni /

cornice in acciaio inossidabile + lunettà in titanio con rivestimento PVD + cinturino in silicone e vetro zaffiro protettivo

display AMOLED LTPO da 1,5″ HD con AOD, refresh rate a 60 Hz e fino a 1.000 nit di luminosità

da con AOD, refresh rate a 60 Hz e fino a 1.000 nit di luminosità chipset Snapdragon W5 + BES2800 MCU

+ 2 GB di RAM

32 GB di ROM

batteria OnePlus Silicon NanoStack Battery da 631 mAh con ricarica rapida ( fino a 3 giorni di autonomia con utilizzo intensivo, 5 giorni in modalità smart, 16 giorni in modalità risparmio energetico

con ricarica rapida ( di autonomia con utilizzo intensivo, 5 giorni in modalità smart, 16 giorni in modalità risparmio energetico impermeabilità fino a 5 ATM + certificazioni IP68 e MIL-STD-810H

+ certificazioni e speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Bluetooth, GPS , NFC

, sensore PPG BioTracker (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno), sensore di temperatura , sensore di luminosità per il display

, sonno), sensore di , sensore di luminosità per il display oltre 100 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo Wear OS 5 di Google

di Google RECENSIONE

