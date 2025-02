Huawei MatePad Pro 13.2″ (2025) ufficiale in Italia con 250€ di sconto, penna e mouse in regalo

Mentre a livello Global diamo il benvenuto al tri-pieghevole Mate XT, anche in Italia è tempo di novità per il colosso tech asiatico. Il tablet in formato XL Huawei MatePad Pro 13.2″ torna in versione 2025 con varie migliorie (specialmente per quanto riguarda il display: ecco tutte le novità tra specifiche tecniche, design, prezzo e disponibilità per il nostro paese.

Huawei MatePad Pro 13.2″ 2025: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tablet tra specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Huawei

Similmente a quanto visto con il predecessore, Huawei MatePad Pro 13.2″ (2025) continua ad offrire un’esperienza di alto livello: prestazioni al top, accessori versatili e la possibilità di avere un’esperienza simile a quella di un PC, ma con la praticità di un tablet. Il display PaperMatte OLED flessibile, grazie alla tecnologia di incisione antiriflesso a nanoscale, riduce i riflessi ed emette una luce delicata, che rende più confortevole per gli occhi l’uso prolungato del tablet. Con rapporto schermo-corpo del 94%, risoluzione 2.8K e luminosità di picco di 1.000 nit presenta un’ottima qualità visiva, con colori precisi e dettagli nitidi. Con un peso di soli 580 grammi e uno spessore di 5.5 mm è leggero ed elegante, perfetto per essere portato sempre con sé.

Crediti: Huawei

Il dispositivo arriva insieme alla Huawei Smart Magnetic Keyboard che presenta lo stesso layout di una tastiera tradizionale, per un input efficiente e un’esperienza di utilizzo confortevole e intuitiva. Il tabletr applicazioni sviluppate dall’azienda, come Huawei Notes e GoPaint, progettate per funzionare al meglio con gli accessori che integrano la tecnologia NearLink. Tra le altre caratteristiche abbiamo una super batteria da 10.100 mAh con ricarica SuperCharge: il tablet può essere ricaricato completamente in soli 65 minuti.

Crediti: Huawei

Il nuovo Huawei MatePad Pro 13,2″ (2025) è disponibile all’acquisto nello store ufficiale a 1.199€: fino al 24 marzo è possibile risparmiare utilizzando il codice “AMKTMP13250“, per uno sconto di ben 250€. Inoltre ci sono M-Pencil e mouse in omaggio.

Huawei MatePad Pro 13.2″ (2025) – Scheda tecnica

Dimensioni di 289,1 x 196,1 x 5,5 mm per un peso di 580 grammi

Certificazione IP/

Display OLED PaperMatte da 13,2″ 2.8K (2.880 x 1.920) con refresh rate a 144 Hz , fino a 1.000 nit di luminosità, profondità colore a 10 bit e 262 PPI

(2.880 x 1.920) con refresh rate a , fino a 1.000 nit di luminosità, profondità colore a 10 bit e 262 PPI Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Huawei Kirin T92

CPU octa-core 1 x 2,5 GHz Taishan + 3 x 2,15 GHz Taishan + 4 x 1,60 GHz Taishan (non confermato)

GPU Maleoon 910 (non confermato)

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 Batteria da 10.100 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.8-2.2 con AF e ultra-grandangolare

f/1.8-2.2 con AF e ultra-grandangolare Selfie camera da 16 MP f/2.0

f/2.0 Supporto Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, USB-C, GPS, 4 microfoni e 6 speaker

Software HarmonyOS 4.3

