Con Oclean proteggi il tuo sorriso e risparmi: si parte da meno di 50€ con Coupon Amazon

I saldi Oclean sono tornati, con nuove occasioni per risparmiare sui migliori accessori per la tua igiene orale: gli spazzolini elettrici smart del brand sono in offerta con Coupon Amazon, ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime. Si parte da meno di 50€ e tra i protagonisti della promozione troviamo alcuni dei modelli più interessanti targati Oclean.

Tornano i saldi Oclean su Amazon: con i nuovi Coupon risparmi sugli spazzolini elettrici smart più convenienti

Se stai pensando di passare ad uno spazzolino elettrico o è arrivato il momento di mandare in pensione il tuo vecchio modello, allora capiti al momento giusto grazie alle offerte Oclean su Amazon. Oclean Flow (nella versione TravelGo) è il modello perfetto per chi si approccia per la prima volta a questo tipo di dispositivi o per chi punta al risparmio: il prezzo scende a 44,9€ riscattando il Coupon Amazon presente direttamente nella pagina del prodotto. E grazie alla spedizione Prime puoi stare tranquillo: il tuo nuovo spazzolino arriverà in un lampo e senza alcuna spesa aggiuntiva. Il modello base Oclean Flow non è dotato di funzionalità smart ma resta un piccolo concentrato di tecnologia e l’alleato perfetto per la cura del tuo sorriso.

Lo spazzolino è dotato di un motore magnetico Maglev da 76.000 movimenti al minuto, setole Dupont a forma di diamante e W ed un corpo impermeabile certificato IPX7. Può essere utilizzato senza timore dell’acqua ed ha un’autonomia straordinaria, fino a 180 giorni con una singola carica. Inoltre il timer di 2 minuti indica la durata perfetta di utilizzo, con promemoria di 30 secondi per cambiare area della bocca. Le 5 modalità di spazzolamento permettono di personalizzare l’esperienza e lo rendono adatto anche a chi cerca la massima delicatezza. La versione TravelGo arriva con un pratico astuccio e 6 testine. Se non visualizzi i box presenti all’interno dell’articolo prova a disattivare AdBlock.

Oclean X Pro Elite è un altro modello intramontabile: lo spazzolino elettrico premium è in sconto a 74,6€ su Amazon, anche in questo caso riscattando il codice in pagina. Rispetto alla versione vista poco sopra, X Pro Elite è dotato di funzionalità smart: si collega allo smartphone e può essere gestito tramite applicazione, in modo da personalizzare il piano di spazzolamento e visualizzare i registri con le attività. Il motore Maglev sale a 84.000 movimenti al minuti con tecnologia Ultra Quiet per un basso livello di rumore (sotto i 45 dB). Ritroviamo le setole Dupont, l’impermeabilità IPX7, fino a 35 giorni di autonomia, 4 modalità di spazzolamento e 32 livelli di intensità (per un’esperienza personalizzata al massimo). Il display a colori (con controlli touch) permette di visualizzare varie informazioni in tempo reale.

Oclean X Pro è in promozione a 73,9€: si tratta ancora una volta di uno spazzolino sonico in versione premium, con funzioni smart (può essere controllato e gestito tramite app) e un display touch a colori. Questo pratico Set comprende la custodia da viaggio e 6 testine di ricambio, per un’esperienza completa a tutto tondo. Le caratteristiche sono identiche a quelle del modello Elite, ma senza la tecnologia silenziosa e con 3 modalità di spazzolamento (anziché 4, ma sempre con 32 livelli di intensità).

