Nothing Phone (3a) segna il ritorno ai chipset Snapdragon: arriva la conferma

Il lancio dei nuovi smartphone di Nothing si fa sempre più vicino e man mano che avanzano i giorni, ecco fare capolino conferme sempre maggiori. L’ultima novità riguarda il chipset che troveremo a bordo della gamma: Nothing Phone (3a) è lo smartphone del ritorno alle soluzioni Qualcomm Snapdragon e lo conferma lo stesso Carl Pei.

Nothing Phone (3a), la nuova serie avrà chipset Snapdragon: lo conferma Carl Pei

Crediti: BenGeskin (X)

I primi Phone (1) e (2) sono stati presentati con chipset Snapdragon ma l’interna famiglia Phone (2a) – quindi (2a) base e (2a) Plus – e anche CMF Phone 1 hanno dalla loro soluzioni MediaTek. Tuttavia, con la nuova generazione di smartphone si tornerà tra le braccia di Qualcomm. Nothing Phone (3a) avrà un SoC Snapdragon, ma non viene ancora svelato quale; a questo punto entrano in gioco i leak, che vedono protagonista lo Snapdragon 7s Gen 3, soluzione a 4 nm con una frequenza massima di 2,5 GHz (ed un core principale Cortex-A720). Inoltre ricordiamo che finora si è sempre parlato di una serie, quindi è certo che avremo almeno un altro smartphone.

In merito al cambio di rotta sul SoC, nel video pubblicato sui social Carl Pei in persona (fondatore di Nothing e ex di OnePlus) annuncia la novità ma non spiega con precisione il motivo dietro la scelta di tornare a Qualcomm. In soldoni il dirigente parla di una CPU ed una NPU più veloci – rispettivamente – del 25% e del 72%, ma è ovvio che le performance non possono essere l’unico fattore.

Mancano ancora varie settimane all’evento di lancio: la presentazione della nuova gamma di Nothing è fissata per il 4 marzo mentre in basso trovate una prima bozza della scheda tecnica (ovviamente da prendere con cautela). Tra le novità avremo una tripla fotocamera e perfino un pulsante di scatto.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP/

Display AMOLED da 6,8″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento /

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 2,5 GHz – Cortex-A720 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 810

/ GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 / GB di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile

di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/?) con OIS, teleobiettivo con zoom 2X e ultra-wide

(f/?) con OIS, teleobiettivo con zoom 2X e ultra-wide Selfie camera da 32 MP (f/?)

(f/?) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Android 15 con Nothing OS 3.1

