Xiaomi SU7 Ultra svelata in versione Silver: bellissima anche così!

Per celebrare San Valentino, Lei Jun ha deciso di far innamorare i Mi Fan: la nuova Dream Car sportiva Xiaomi SU7 Ultra arriverà anche dell’elegante colorazione argento, confermata in via ufficiale dalla stessa azienda asiatica. Che cosa ve ne pare di questa versione più stilosa e raffinata?

Xiaomi SU7 Ultra arriverà in 5 colorazioni: svelata la versione Cosmic Silver

La nuova colorazione Cosmic Silver è stata rilevata direttamente da Li Jun, storico fondatore di Xiaomi. Fino a questo momento Xiaomi SU7 Ultra è sempre stata mostrata solo nella sua incarnazione gialla: si tratta di un’auto elettrica sportiva che punta su lusso e prestazioni, dotata di specifiche di alto profilo, un design che sicuramente non passa inosservato, un prezzo da capogiro e qualche piccolo tocco vanitoso (come il logo d’oro). Il nuovo veicolo di Xiaomi Auto è stato già ufficializzato ma la commercializzazione partirà da fine febbraio, insieme a Xiaomi 15 Ultra.

Dopo aver svelato l’auto nella colorazione sportiva gialla, Xiaomi SU7 Ultra si mostra in versione argento: la carrozzeria è rivestita dell’elegantissima tonalità Cosmic Silver con dettagli gialli, cerchioni neri ed un tetto in fibra di carbonio. Sappiamo già che la Dream Car sarà disponibile in 5 colorazioni differenti, quindi ne mancano da scoprire altre tre.

Crediti: ITHome

Segnaliamo che Xiaomi SU7 Ultra è stata anche avvistata dal vivo sempre in versione Silver ma con un aspetto sportivo: in questo caso ritroviamo l’ala posteriore ed un cofano anteriore caratterizzato dal solito look. Probabilmente sarà possibile personalizzare carrozzeria ed elementi, in modo da permettere all’utente finale un’esperienza su misura. Di seguito trovate un riepilogo delle caratteristiche dell’auto.

dimensioni e peso di 1.900 kg

4 porte

doppio motore Xiaomi HyperEngine V8s (27.200 RPM e 635 n/m) e un motore V6

potenza massima di 1.548 cavalli

accelerazione 0-100 km/h in 1,97 secondi, 0-200 km/h in 5,69 secondi e 0-400 km/h in 9,23 secondi

velocità massima di oltre 350 km/h

batteria CATL Kirin II

sistema di freni AP Racing

Ala posteriore fissa e diffusore espansivo

