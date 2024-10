Recensione CMF Phone 1: stile e potenza ad un prezzo imbattibile

Dopo aver fatto faville con dispositivi smart, accessori e cuffie, il nuovo brand di Carl Pei si lancia sul mercato degli smartphone con CMF Phone 1. Il primo telefono della costola di Nothing si distingue per un design elegante che riporta in vita la tradizione della personalizzazione del dispositivo con il cambio della cover posteriore. Il look però, non è l’unico tratto distintivo: scoprite insieme a noi in questa recensione le sorprendenti performance di CMF Phone 1.

Recensione CMF Phone 1

Design e display

CMF Phone 1 fa dello stile uno dei suoi punti più controversi: in questi anni siamo stati abituati a vedere smartphone con forme e dimensioni sempre piuttosto simili tra di loro, con la possibilità di rimuovere la cover posteriore ormai persa da tempo. CMF, però, ha voluto proporre sul mercato qualcosa che potesse differenziarsi dalla massa per il suo primo smartphone e quindi ecco arriva un dispositivo con cover intercambiabile e connettori speciali per gli accessori che possono personalizzare il telefono.

Il retro è realizzato in un plastica satinata di ottima qualità, che restituisce una piacevole sensazione al tatto anche se non si tratta del vetro o della ceramica degli smartphone di fascia più alta. Il blocco fotocamera a pillola con due sensori è leggermente rialzato rispetto alla cover posteriore, ma fa il pari con la rotella rimovibile posizionata in basso a cui è possibile collegare laccetti ed altri accessori. Lungo il perimetro della scocca sono posizionati quattro speciali connettori che ad una prima occhiata potrebbero sembrare delle viti, ma che consentono di agganciare accessori come portafogli, stand e tanti altri ancora.

La personalizzazione è sicuramente il punto di forza di questo smartphone: poter rimuovere la cover posteriore per poterne cambiare colore o forma (se siete ferrati con la stampa 3D potete anche creare la vostra composizione personalizzata con i file ufficiali) è un’abitudine che avevamo perso da tempo e che è sempre piacevole vedere tornare in auge. Sulla parte inferiore dello smartphone troviamo la porta USB-C, lo speaker e il carrellino per microSD e nano SIM, mentre sui lati abbiamo a disposizione tasto di accensione e tasti per la regolazione del volume.

Il display è un Super AMOLED LTPS da 6.67″ con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel), 395 PPI, refresh rate da 120 Hz ed una luminosità massima di 2000 nit. Si tratta di uno schermo con una fedeltà cromatica particolarmente alta, in grado di riprodurre i colori ad 8 bit in modo davvero pregevole ed una fluidità che non sempre ci si aspetterebbe da un medio-gamma. Le cornici, d’altro canto, sono piuttosto spesse (ma comunque in linea con quella che è la fascia di prezzo), mentre la fotocamera frontale è incapsulata nel punch-hole posizionato al centro del bordo alto del display.

Lo smartphone risulta particolarmente comodo da impugnare grazie ad una dimensione di 164 x 77 x 8 millimetri ed un peso di appena 197 grammi. Il dispositivo, inoltre, è certificato IP52 e arriva con pellicola protettiva già pre-applicata.

Hardware e prestazioni

CMF Phone 1 è alimentato dal chipset Dimensity 7300 di MediaTek (processo di produzione TSMC a 4nm) con CPU octa-core (4x Cortex-A78 @ 2.5 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz) e GPU Mali-G615 MP2, affiancati da 8 GB di RAM LPDDR4X da 2.133 MHz. Le prestazioni messe a disposizione da questa configurazione, per questa fascia di prezzo, sono semplicemente ottime: lo smartphone risulta sempre scattante ed in grado di gestire senza troppi problemi il multitasking. Anche nei giochi 3D più elaborati il primo telefono firmato CMF se le cava egregiamente, riuscendo a mantenere un buon frame-rate senza scaldare poi troppo (come potete vedere anche dai benchmark effettuati).

Il sistema operativo è Android 14 con Nothing OS 2.6 (ma a dicembre dovrebbe arrivare anche l’aggiornamento a Nothing OS 3.0) con un’interfaccia pulita ed elegante, simil-stock. Sono presenti tutte le applicazioni e servizi di Google, a cui vengono aggiunte alcune app proprietarie di Nothing come Fotocamera, Meteo, Registratore e Nothing X, oltre ai widget sempre molto belli da vedere che caratterizzano l’interfaccia del sistema del brand di Carl Pei. Gli sviluppatori sono davvero molto attivi e in questi mesi in cui abbiamo avuto in prova lo smartphone sono arrivati diversi aggiornamenti che hanno da un lato risolto alcuni bug e dall’altro aggiunto nuove funzionalità. Le patch di sicurezza, infatti, sono attualmente aggiornate alla versione di settembre 2024. L’esperienza d’uso è davvero piacevole, con la possibilità di impostare la navigazione dei menu con le gesture invece che con i tasti virtuali solitamente posizionati sulla parte bassa del display.

Per la connettività abbiamo a disposizione la rete cellulare 5G con Dual-SIM, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, che mettono a disposizione una connessione sempre solita sia quando si tratta di navigare in internet che quando è necessario collegare accessori wireless come cuffie o smartwatch. La batteria da 5.000 mAh, invece, fornisce un’ottima autonomia con cui non si fatica affatto ad arrivare a fine giornata: non sarà un battery-phone, ma l’ottimizzazione del software riesce a garantire quasi 11 ore di utilizzo standard senza alcun tipo di problema. La ricarica, invece, ha una velocità massima di 33W, ma in confezione è incluso soltanto il cavo USB-C a USB-C: per sfruttare tutta la velocità, quindi, sarà necessario munirsi di un adattatore di almeno 35W.

Nel complesso l’esperienza d’uso è davvero piacevole: l’interfaccia è fluida e reattiva, il multitasking delle applicazioni viene gestito molto bene ed è possibile anche giocare ai giochi un po’ più blasonati, senza però chiedere troppo a quello che comunque resta un smartphone di fascia media.

Fotocamera

Considerando la fascia di prezzo, il comparto fotografico di CMF Phone 1 è davvero di pregevole fattura: per la fotocamera posteriore abbiamo a disposizione un sensore da Sony IMX882 da 50 MP (f/1.8) in grado di realizzare scatti con stabilizzazione digitale e autofocus. Le fotografie realizzate con questo dispositivo risultano di alta qualità con dettagli nitidi e colori accurati (anche grazie alla presenza del supporto per HDR). Per i filmati, invece, Nonostante non possa competere con le fotocamere degli smartphone di fascia alta, quella del primo smartphone di CMF è sicuramente una buona soluzione per immortalare fotografie di ottimo livello ad un prezzo particolarmente accessibile.

La fotocamera frontale per i selfie, invece, mette a disposizione un sensore da 16 MP (f/2.0), in grado di fornire degli apprezzabili risultati. Quelli che una volta veniva chiamati autoscatti, infatti, risultano anch’essi nitidi e ricchi di dettagli, con la funzione bokeh (ritratto) che svolge un buon lavoro nel mettere a fuoco soltanto il soggetto principale.

Recensione CMF Phone 1 – Prezzo e considerazioni

CMF Phone 1 è una soluzione stilosa e potente per chi non vuole spendere troppo. L’hardware mette a disposizione delle ottime performance per un’utilizzo quotidiano, ma permette anche di spingere un po’ sull’acceleratore nel caso in cui si voglia giocare a titoli più blasonati. Il multitasking è ben gestito, l’interfaccia piacevole e reattiva e la presenza di continui a aggiornamenti (previsti per almeno 2 anni) permette di avere un dispositivo sempre ben supportato. Il comparto fotografico è di pregevole fattura e la batteria in grado di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, ma ci sono anche delle pecche importanti, come per esempio la mancanza del chip NFC.

Il primo smartphone di CMF, però, è davvero un piccolo ed economico gioiellino: il prezzo di listino, infatti, è di 239€, ma grazie all’offerta attiva su AliExpress potrà essere vostro per soli 223€. Se siete alla ricerca di uno smartphone economico ma dalle buone prestazioni, che vi serva come muletto o come dispositivo principale, CMF Phone 1 è sicuramente una scelta di cui non vi pentirete.

