Il lucchetto smart Tuya funziona con l’impronta digitale e costa solo 18€

Appassionato di gadget tech e sempre pronto a mettere le mani sugli accessori economici? Il lucchetto smart Tuya con lettore d’impronte digitali è un dispositivo da prendere al volo, specialmente a questo prezzo: l’occasione arriva grazie a Banggood, in flash sale e con spedizione gratis!

Bastano meno di 20€ per questo gadget tech votato alla sicurezza: il lucchetto smart Tuya costa poco ed è utilissimo

Crediti: Banggood

Questo utile lucchetto smart funziona tramite la piattaforma IoT Tuya e costa davvero pochissimo: solo 18€ in offerta lampo su Banggood, anche se al momento risultano disponibili solo pochi prezzi. Il dispositivo si sblocca tramite il lettore d’impronte digitali integrato, è dotato di resistenza a polvere ed acqua di tipo IP65 ed è realizzato con uno stile sobrio e minimale. L’autonomia è affidata ad una batteria da 300 mAh, ricaricabile tramite una porta micro USB; presente anche una luce LED, utile per visualizzare lo stato del dispositivo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

