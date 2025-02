OPPO Reno 13, tira aria di rincari: il prezzo della serie si fa più salato

A distanza di poche ore dall’annuncio della data di presentazione della nuova serie OPPO Reno 13 (composta da tre modelli) in Italia, ecco fare capolino un leak particolarmente atteso. Si parla di prezzi e in base a quanto trapelato ci sarebbero dei rincari in vista per tutta la gamma.

Quanto costano OPPO Reno 13, 13 Pro e 13 F: trapelano prezzo e specifiche per l’Europa

Crediti: OPPO

Ricordiamo che l’evento di lancio è fissato per il 24 febbraio: la serie sarà composta da OPPO Reno 13, 13 Pro e 13 F, lo stesso trittico annunciato nei mercati Global a inizio gennaio. Ovviamente il debutto è atteso sia in Europa che in Italia e, aspettando di saperne di più in via ufficiale, ecco spuntare anche i possibili prezzi.

Reno 13 5G – 549€ (12/256 GB)

(12/256 GB) Reno 13 Pro 5G – 799€ (12/512 GB)

(12/512 GB) Reno 13 F 5G – 379€ (8/256 GB)

(8/256 GB) Reno 13 FS 5G – 449€ (12/512 GB)

Ricordiamo che i precedenti OPPO Reno 12 e 12 Pro sono stati lanciati in Italia a 499,9€ e 599,9€; d’altro canto i modelli Reno 12 F e FS (5G) arrivano a 329,9€ e 399,9€. Ricordiamo che la differenza tra F e FS sta solo nel taglio di memoria (ossia 8/256 GB per il minore e 12/512 GB per la variante superiore). Insomma, osservando i presunti prezzi della serie OPPO Reno 13 è abbastanza chiaro che sarebbero previsti dei rincari in tutta Europa (e quindi anche in Italia). Ricordiamo ancora una volta che la gamma è stata già presentata Global (ma solo in alcuni mercati): di conseguenza qui trovate tutti i dettagli sulle specifiche, che dovrebbero restare invariate nel passaggio ai paesi europei.

Reno 13 Global – Scheda tecnica

Dimensioni di 157,90 x 74,73 x 7,24 per un peso di 181 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat , AMOLED a 10 bit da 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i

, a da (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz)

+ 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MP6

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con Sony IMX882, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e un obiettivo monocromatico

(f/1.8-2.2-2.4) con Sony IMX882, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e un obiettivo monocromatico Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

