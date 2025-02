Nothing Phone (3a) strizza l’occhio ai Camera Phone: avrà un pulsante di scatto

Continuano le conferme da parte della compagnia sul prossimo Nothing Phone (3a): sappiamo già che il nuovo modello della serie avrà un’attenzione maggiore al comparto fotografico, ma ora scopriamo che le novità non riguardano soltanto i sensori ma anche un inedito pulsante fisico per la fotocamera.

Nothing Phone (3a), il nuovo teaser conferma: ci sarà un pulsante fisico aggiuntivo

Crediti: Nothing

Tutti modelli presentati finora da Nothing – Phone (1), (2), (2a) e (2a) Plus – sono caratterizzati da un bilanciare del volume ed un pulsante di accensione, come per la maggior parte dei gli smartphone. Il prossimo modello della serie di smartphone del brand vedrà l’introduzione di un tasto aggiuntivo: non viene specificato l’utilizzo ma è probabile che si tratterà di un pulsante per richiamare l’app della fotocamera oppure una soluzione che fungerà direttamente da pulsante per scattare foto (o avviare video).

Il nuovo Nothing Phone (3a) introdurrà per la prima volta un terzo sensore: il comparto dovrebbe comprendere un modulo da 50 MP, un ultra-wide da 8 MP ed un teleobiettivo da 50 MP. La presenza di quest’ultimo è confermata in via ufficiale, mentre i dettagli tecnici sono ancora frutto di indiscrezioni. Comunque è chiaro che il nuovo Nothing avrà un’attenzione un più alla fotocamera e la presenza di un pulsante di scatto è molto plausibile. Probabilmente il tasto potrà anche essere personalizzato, magari per richiamare altre app o l’assistente vocale.

La data di presentazione del nuovo Nothing Phone (3a) è fissata per il prossimo 4 marzo: oltre al modello standard dovrebbe essere lanciata anche la variante (3a) Plus. Di seguito trovate le specifiche presunte, ovviamente da prendere con cautela (almeno fino ad una conferma da parte della casa di Carl Pei).

Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP/

Display AMOLED da 6,8″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento /

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 2,5 GHz – Cortex-A720 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 810

/ GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 / GB di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile

di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/?) con OIS, teleobiettivo con zoom 2X e ultra-wide

(f/?) con OIS, teleobiettivo con zoom 2X e ultra-wide Selfie camera da 32 MP (f/?)

(f/?) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Android 15 con Nothing OS 3.1

