Nothing Phone (2a) Plus ufficiale: la nuova versione arriva in Italia

Aggiornamento 06/09: annunciato l’arrivo ufficiale anche in Italia in occasione di IFA 2024, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

Il nuovo smartphone del brand di Carl Pei alla fine è arrivato, non un dispositivo inedito ma la versione potenziata del suo attuale modello di fascia media. Nothing Phone (2a) Plus è stato lanciato il 31 luglio dopo la solita carrellata di indiscrezioni e conferme: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia, insieme alle differenze con la versione base.

Nothing Phone (2a) Plus: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Nothing

Il primo cambiamento riguarda il chipset, come confermato anche dalla stessa azienda. Nothing Phone (2a) Plus è mosso dal Dimensity 7350 Pro: la variante “Pro” è realizzata appositamente in collaborazione con MediaTek, similmente a quanto visto con il Dimensity 7200 Pro di Phone (2a) standard. Ritroviamo le stesse ottimizzazioni come Smart Clean (+200% di velocità di lettura/scrittura UFS in caso di utilizzo prolungato) e Adaptive NTFS (+100% di velocità di trasferimento dei file con i computer Windows), con una riduzione del consumo energetico di componenti specifici fino al 10%.

Non ci sono grandi stravolgimenti, né per il resto delle specifiche tecniche né per il design: il look di Nothing Phone (2a) Plus resta invariato (fatta eccezione per il modulo quadrato rosso posizionato a destra della scocca, in questo caso bianco); sono presenti due nuove colorazioni, una versione nera “rivisitata” ed una grigia metallizzata. La fotocamera principale non cambia ma a migliorare è il modulo selfie (da 32 MP a 50 MP); la batteria da 5.000 mAh guadagna il supporto alla ricarica da 50W (anziché 45W). Infine lato memorie, in Italia abbiamo la sola versione da 12/256 GB (non è chiaro se con strage UFS 3.1 oppure di nuovo UFS 2.2).

Nothing Phone (2a) Plus è disponibile ufficialmente in Italia al prezzo di 449€ per l’unica variante da 12/256 GB, nelle due colorazioni Grey e Black. Chi effettuerà l’acquisto entro il 15 settembre avrà diritto fino al 25% di sconto su dispositivi audio e wearable e fino al 40% di sconto sugli accessori per smartphone. Per saperne di più, ecco la nostra recensione di Phone (2a).

Nothing Phone (2a) Plus – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,74 x 76,32 x 8,55 mm per 190 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate dinamico da 30 Hz a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit

da (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate dinamico da 30 Hz a , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTel Dimensity 7530 Pro a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (2 x 3,0 GHz A715 + 6 x A510)

GPU ARM Mali-G610

12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256 GB di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile

di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 50W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.88-2.2) con IMX890 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide 114°

(f/1.88-2.2) con IMX890 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide 114° Selfie camera S5KJN1 da 50 MP (f/2.2)

(f/2.2) Sistema operativo Android 14 con Nothing OS 2.6, 3 anni di major update e 4 di patch di sicurezza

