La serie Redmi Note 14 presto in Italia: data e altre novità in arrivo per Xiaomi!

Dopo il debutto in Cina e a livello Global, ecco che Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ sono finalmente pronti all’uscita in Italia. Xiaomi ha svelato la data di presentazione della nuova serie di mid-range ma oltre a questi ci saranno anche altre novità: ecco tutti i dettagli sull’evento di gennaio (è vicinissimo)!

Redmi Note 14 Series, ufficiale la data di presentazione: la nuova gamma arriva in Italia con Redmi Buds 6 Pro e Watch 5

Crediti: Xiaomi

La data di presentazione della serie Redmi Note 14 in Italia è fissata per il 14 gennaio 2025, pochissimo giorni dopo l’evento dedicato a POCO X7 e X7 Pro. Xiaomi non ha ancora confermato ufficialmente quanti smartphone ci saranno, ma visto il lancio Global (in India) e visti i precedenti (ossia la serie Note 13) probabilmente anche quest’anno ci saranno ben 5 modelli, ossia:

Redmi Note 14 e Note 14 4G – entrambi gli smartphone sono già stati protagonisti di varie indiscrezioni;

e – entrambi gli smartphone sono già stati protagonisti di varie indiscrezioni; Redmi Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro (tutti 5G) – il trittico è stato già lanciato in vari mercati Global (qui trovate le schede tecniche complete)

Tra le varie conferme da parte di Xiaomi troviamo invece alcune caratteristiche che troveremo a bordo dei modelli della serie. Ci sarà uno o più modelli con una fotocamera principale da 200 MP, inoltre saranno introdotte varie funzionalità AI per migliorare gli scatti e l’editing delle foto, presente all’appello la certificazione IP68, un vetro protettivo Gorilla Glass Victus 2 e una struttura Armor, per la massima protezione. Infine, oltre ai telefoni ci sarà spazio anche per gli accessori: Redmi Buds 6 Pro e Redmi Watch 5 arriveranno in Italia lo stesso giorno!

Per saperne di più sul lancio della gamma Note 14 in Italia date un’occhiata alla pagina dedicata presente nel sito ufficiale di Xiaomi!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le