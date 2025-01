Come trasferire WhatsApp da Android a iPhone senza perdere dati con iToolab WatsGo

Il trasferimento di WhatsApp da Android a iPhone (e viceversa) può essere un’operazione molto complicata da eseguire, anche con gli strumenti ufficiali messi a disposizione dalla celebre applicazione di messaggistica istantanea. Per fortuna, però, ci sono strumenti come quelli realizzati da iToolab che semplificano il passaggio da uno smartphone ad un altro evitando qualsiasi perdita di dati.

Come trasferire WhatsApp su un telefono nuovo?

Quando abbiamo a che fare un nuovo iPhone e vogliamo effettuare il trasferimento dei dati da uno smartphone Android, il metodo più semplice potrebbe essere quello di utilizzare l’app ufficiale “Passa a iOS“, disponibile per tutti gratuitamente direttamente all’interno del Google Play Store. Nonostante si tratti di un metodo ufficiale, gratis e ben collaudato, questa applicazione porta con sé alcuni problemi che potrebbero far preferire l’utilizzo di uno strumento di terze parti.

In particolar modo, utilizzando l’app “Passa a iOS” c’è la necessità che l’iPhone abbia appena effettuato un ripristino, non è possibile scegliere quali dati trasferire e il trasferimento è possibile soltanto da Android ad iPhone (e non viceversa). Molti utenti, inoltre, sono spesso incappati in errori e problemi che hanno impedito il corretto funzionamento del trasferimento, avendo una conseguente perdita dei dati. Per evitare qualsiasi tipo di problema, quindi, potrebbe essere molto meglio utilizzare uno strumento di terze parti e la soluzione migliore potrebbe essere proprio iToolab WatsGo.

Perché iToolab WatsGo è un’ottima soluzione per trasferire WhatsApp da uno smartphone a un altro?

A differenza dell’app “Passa a iOS”, iToolab WatsGo permette di personalizzare il trasferimento dei dati di WhatsApp, senza limitazioni per il dispositivi verso cui si vogliono esportare i dati. Per esempio, è possibile trasferire WhatsApp (o WhatsApp Business) da Android ad iPhone, da iPhone ad Android, da Android a Android e da iPhone a iPhone. Inoltre, questa applicazione è dotata di numerosi vantaggi, come per esempio:

Permette di trasferire oltre 20 tipologie di dati

Non necessita di effettuare il reset alle impostazioni di fabbrica dell’iPhone

Trasferisce i dati senza Wi-Fi

Permette di selezionare quali dati si vogliono trasferire

Supporta tutti i dispositivi Android e iPhone (da Android 5 a Android 15 e da iOS 8 a iOS 18)

Può effettuare il backup e il ripristino di WhatsApp in qualsiasi momento

Può ripristinare il backup di WhatsApp da Google Drive ad iPhone

Passare da GBWhatsApp a WhatsApp (e viceversa) automaticamente

iToolab WatsGo, però, ha anche delle limitazioni: la versione gratuita permette di effettuare il backup di WhatsApp solo su iPhone.

Come trasferire WhatsApp da Android ad iPhone senza ripristino

Per trasferire i dati di WhatsApp da Android ad iPhone senza necessariamente effettuare il ripristino dello smartphone (necessario per utilizzare l’app “Passa a iOS”) è possibile utilizzare due diverse funzioni di iToolab WatsGo. La prima permette di trasferire direttamente WhatsApp da Android ad iPhone, mentre la seconda consente di scaricare il backup di WhatsApp salvato da Android su Google Drive, per poi trasferirlo sul proprio iPhone.

Spostare WhatsApp da Android ad iPhone in modo diretto

Scarica, installa e apri iToolab WatsGo sul tuo PC Download Windows – Download Mac Collega al PC il tuo smartphone Android e l’iPhone verso cui trasferire WhatsApp Seleziona i dati di WhatsApp da trasferire sull’iPhone Abilita la crittografia end-to-end ed inserisci la password ottenuta quando richiesto Ricorda di effettuare uno screenshot della password criptata a 64 bit, così da non doverla ripristinare Attendi la creazione del backup di WhatsApp su Android Attendi il trasferimento del backup di WhatsApp su iPhone Adesso puoi utilizzare WhatsApp direttamente sul tuo iPhone

Trasferire WhatsApp da Android ad iPhone con Google Drive

Apri iToolab WatsGo Collega l’iPhone al PC Seleziona la funzione “Restore WhatsApp Backup from Google Drive”

Effettua il login con il tuo account Google

Scegli il backup da ripristinare

Attendi il download del backup da Google Drive Inserisci la tua password a 64-bit se necessario Dalla nuova schermata, controlla che siano presenti tutti i dati di cui hai bisogno Clicca “Restore to device” Seleziona il tuo iPhone e clicca “Restore” Seleziona i dati che vuoi trasferire Attendi il completamento del trasferimento

Adesso puoi utilizzare WhatsApp direttamente sul tuo iPhone

Considerazioni e prezzo

iToolab WatsGo è un’applicazione molto potente che permette di trasferire senza problemi (ma prendendo sempre le giuste precauzioni) i dati di WhatsApp da Android ad iPhone e viceversa. La versione gratuita ha delle limitazioni che abbiamo già citato, ma acquistando la versione completa sarà possibile utilizzare l’app con 5 dispositivi diversi sia su PC Windows che Mac (1 solo PC o Mac). Utilizzando il coupon “WATSNEW03” e la promozione in corso, inoltre, è possibile ottenere uno sconto extra immediato del 30% su tutti i piani di abbonamento e sulla versione a vita, ottenendo i seguenti prezzi:

WatsGo for Windows – 1 mese: 11.87$ invece di 39.95$

invece di 39.95$ WatsGo for Windows – 1 anno: 20.97$ invece di 65.95$

invece di 65.95$ WatsGo for Windows – A vita: 27.97$ invece di 99.95$

invece di 99.95$ WatsGo for Mac – 1 mese: 13.97$ invece di 49.95$

invece di 49.95$ WatsGo for Mac – 1 anno: 25.17$ invece di 79.95$

invece di 79.95$ WatsGo for Mac – A vita: 32.17$ invece di 119.95$

Per tutte le altre informazioni su prezzi e metodi di pagamento, vi lasciamo alla pagina ufficiale di iToolab.

