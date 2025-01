Redmi Note 14 e 14 Pro 4G: immagini e specifiche, c’è anche un video dal vivo

Gli smartphone con connettività LTE non sono morti, anzi tutt’altro: lo dimostra il fatto che tutti i principali brand cinesi continuano a sfornare modelli di questo tipo, ormai destinati solo ai mercati internazionali. Xiaomi è in prima fila: ecco Redmi Note 14 e Note 14 Pro, entrambi in versione 4G, tra immagini e specifiche. Non vengono specificati i mercati Global in cui arriverà, ma visti i precedenti non è da escludere il loro debutto anche in Italia. Inoltre il piccolo della gamma LTE è stato avvistato perfino in un video dal vivo.

Redmi Note 14 4G e Note 14 Pro 4G: le versioni LTE sono in arrivo in alcuni mercati Global

La serie Redmi Note 13, infatti, è arrivata alle nostre latitudini con ben 5 modelli, di cui due LTE: probabilmente sarà lo stesso anche per la nuova generazione. Ora un corposo leak svela tanti dettagli su Redmi Note 14 4G e sul fratello maggiore Redmi Note 14 Pro 4G, quest’ultimo già protagonista di alcune indiscrezioni precedenti. Entrambi i telefono sarebbero mossi da chipset MediaTek, rispettivamente un SoC Helio G99-Ultra e Helio G100 Ultra.

Non dovrebbero esserci differenze lato estetico: entrambi i telefoni sarebbero identici alle controparti 5G (lanciate in versione Global di recente, in India). A parte i SoC cambierebbero anche le fotocamere, con sensori principali da 108 MP e da 200 MP, con il modello Pro che guadagnerebbe una selfie camera da 32 MP.

Oltre ad una panoramica sulle specifiche è presente anche un video hands-on in cui viene mostrato il piccolo della gamma e le sue performance. Si tratta di una breve clip, ma utile per capire cosa ci aspetta; il dispositivo sarebbe già in vendita in Vietnam, ma per il momento non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla commercializzazione (tanto meno alle nostre latitudini). Di seguito trovate le schede tecniche complete di entrambi, ovviamente da prendere con cautela (si tratta sempre di un leak).

Redmi Note 14 4G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm per 190 grammi

Certificazione IP64?

Display AMOLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5

flat da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G99-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MC2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria espandibile via micro SD Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Fotocamera da 108 + 8 + 2 MP (f/???-2.2-2.4) con OIS , ultra-wide e macro

(f/???-2.2-2.4) con , ultra-wide e macro Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC?, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, mini jack 3.5 mm per cuffie

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Redmi Note 14 Pro 4G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,4 mm per 190 grammi

Certificazione IP68?

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico) con sensore per frequenza cardiaca

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Helio G100-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 5.500 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP (f/???-2.2-2.4) con OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/???-2.2-2.4) con , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera da 32 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC?, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

