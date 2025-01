Samsung lancia il suo portafoglio magnetico per la serie Galaxy S25

Per la prima volta Samsung ha lanciato un portafoglio magnetico, un nuovo accessorio pensato per accompagnare la gamma Galaxy S25: ecco tutti i dettagli ed il prezzo del gadget, attualmente acquistabile solo negli States (ma speriamo di vederlo anche da noi, specialmente vista la promo lancio).

Samsung Magnetic Wallet per Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: tra i nuovi accessori spunta anche un portafoglio magnetico

Crediti: Samsung

La serie Samsung Galaxy S25 è la prima gamma del brand con il supporto allo standard di ricarica wireless Qi 2.1. Questo significa che gli smartphone non montano dei magneti integrati (come iPhone, per intenderci) ma beneficiano del supporto Qi2 Ready, ossia possono sfruttare la ricarica senza fili utilizzando caricatori magnetici, ma i magneti necessari devono essere implementati a bordo di apposite custodie. Insomma, si tratta di una soluzione simile a quella implementata da OnePlus 13 e OPPO Find X8 Pro: questa tecnologia può essere sfruttata solo tramite cover.

Comunque Samsung ha iniziato una sfilza di custodie protettive ed accessori per la famiglia Galaxy S25: potete dare un’occhiata allo store ufficiale italiano, dove trovate tutte le soluzioni per ogni modello. Tra i nuovi gadget ha fatto capolino anche il nuovo Samsung Magnetic Wallet, ma per il momento solo nello store USA; si tratta del primo portafoglio magnetico ufficiale del brand, disponibile ad un prezzo ghiotto.

Crediti: Samsung

Samsung Magnetic Wallet (GP-TOU024SAG) viene proposto a 29,9$ ma è in offerta lancio a 14,9$: si tratta di una cifra molto interessante per un prodotto ufficiale, ma come sottolineato poco sopra per ora è acquistabile solo negli Stati Uniti. Per ora non è dato di sapere se arriverà in Italia (magari con la stessa promozione): non appena ne sapremo di più aggiorneremo l’articolo con i dettagli. Intanto vi segnaliamo i portafogli magnetici di Spigen, disponibili su Amazon nelle versioni Nano Pop MagFit, Urban Fit e Valentinus.

