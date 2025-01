Con questa nuova funzione di Netflix basta un tap per scaricare un’intera stagione!

Per chi viaggia spesso o si ritrova più volte senza connessione ad internet, poter scaricare offline film e serie tv è sicuramente tra le funzioni più importanti di un servizio di streaming. Netflix, infatti, ha deciso di rendere questa funzionalità ancora più comoda aggiungendo a tutti i dispositivi un nuovo pulsante che semplifica il download automatico di un’intera stagione della propria serie tv preferita.

Arriva anche su iOS il pulsante per scaricare l’intera stagione con un singolo tocco

Crediti: Netflix

Dopo aver debuttato negli scorsi mesi sui dispositivi Android, il nuovo pulsante per scaricare intere stagioni con un singolo tap arriva anche su iPhone ed iPad grazie ad un nuovo aggiornamento dell’app ufficiale per iOS. Grazie a questa nuova funzione, gli utenti non dovranno più perdere tempo a scaricare manualmente ogni singolo episodio, ma con un solo pulsante potranno effettuare il download di tutti quelli che compongono la stagione che si sta guardando in quel momento.

Per celebrare l’arrivo di questa funzionalità sui dispositivi mobile, Netflix ha svelato anche quali sono le stagioni più scaricate di sempre delle proprie serie TV. Non desterà grande sorpresa scoprire che in lista ci sono ovviamente Squid Game Stagione 1 e Stagione 2, ONE PIECE, Monster: The Jeffrey Dahmer Story e Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Da Netflix, quindi, arriva finalmente una buona notizia, dopo gli aumenti di prezzo degli abbonamenti che hanno caratterizzato il mese di gennaio.

