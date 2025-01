OnePlus 13 ha la ricarica magnetica ma non è come iPhone

Il nuovo top di gamma di OnePlus è dotato di una delle funzioni più attese e più evitata degli ultimi anni. La tanto chiacchierata ricarica wireless magnetica ha debuttato con OnePlus 13 in versione cinese ed ora sappiamo che arriverà anche per il modello Global. Tuttavia è bene procedere coi piedi di piombo: non aspettatevi le stesse caratteristiche della tecnologia vista a bordo di iPhone, dato che il flagship della casa cinese funziona in un modo un po’ diverso.

OnePlus 13 con ricarica wireless magnetica ma non è come ve l’aspettate

Crediti: OnePlus

Il debutto di OnePlus 13 ha segnato anche l’introduzione del supporto alla ricarica wireless magnetica, ma non abbiamo a che fare con una soluzione in stile MagSafe di Apple. Il dispositivo, infatti, è stato lanciato insieme a delle particolari cover con agganci magnetici: sono queste custodie a permettere l’utilizzo di appositi caricatori. Si tratta di una novità già vista anche con la serie OPPO Find X8 cinese: tra gli accessori ufficiali c’è anche una cover ultra-sottile in grado di offrire una presa magnetica.

Ovviamente questa tecnologia non è la stessa degli iPhone: i dispositivi Apple presentano dei magneti integrati direttamente sotto la scocca, posizionati tutt’intorno alla piastra della ricarica wireless. Nel caso di OnePlus 13 e OPPO Find X8, i telefoni hanno il supporto alla ricarica senza fili ma per sfruttare l’aggancio magnetico è necessario utilizzare un’apposita cover.

Un insider ha rivelato che questa caratteristica sarà presente anche per OnePlus 13 Global, in arrivo in Italia il 7 gennaio insieme al modello 13R (quest’ultimo è un rebrand di Ace 5). Le cover magnetiche saranno quattro, ossia tre dedicate al fratello maggiore (Sandstone Magnetic Case, Aramid Fiber Magnetic Case e Wood Grain Magnetic Half-pack Case) ed una per la versione R (Sandstone Magnetic Case). Ricordiamo che questo tipo di ricarica magnetica tramite cover necessita di un telefono con il supporto alla ricarica wireless: OnePlus 13 ne è provvisto ma dovrebbe mancare a bordo di 13R (che quindi sfrutterebbe la custodia magnetica solo per gli accessori).

OnePlus introdurrà mai la “vera” ricarica magnetica?

Lo scorso luglio è spuntato un nuovo marchio registrato in Europa, con riferimento a OnePlus Mag: purtroppo non è stato specificato se il nome riguarda le nuove cover del brand cinese oppure se la compagnia sta effettivamente valutando di introdurre dei magneti interni, similmente alla tecnologia MagSafe.

Ricordiamo che la ricarica wireless magnetica (quella integrata direttamente nel telefono) non ha mai trovato molto spazio nel mondo Android: il primo modello in assoluto è stato Nubia Z40 Pro (2022) seguito poi da pochi altri. In realtà da tempo di parla di questa tecnologia e dei lavori da parte di vari brand (Realme, OPPO e perfino Xiaomi). Ma per ora ci sono solo concept e annunci e nessun dispositivi commerciale lanciato da uno di questi nomi cinesi. Volete saperne di più su OnePlus 13? Allora date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato al prossimo flagship!

