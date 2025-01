I giochi di Steam e Epic arrivano su Apple Vision Pro grazie a GeForce Now

Il gaming non è sicuramente il punto forte di Vision Pro, ma sembra sempre più evidente che Apple stia lavorando con le compagnie di terze parti per assicurare al suo visore per la realtà mista un posto nel cuore dei videogiocatori. Dopo il presunto supporto per i controller di PlayStation VR in arrivo, la compagnia di Cupertino vede arrivare su Apple Vision Pro anche il servizio di cloud gaming più popolare al mondo: GeForce Now.

GeForce Now supporta finalmente Apple Vision Pro

Crediti: NVIDIA

Grazie ad un nuovo aggiornamento del servizio, GeForce Now adesso è pienamente compatibile con dispositivi VR e XR, proprio come Apple Vision Pro. Il prestigioso servizio di cloud gaming che mette a disposizione le migliori GPU di NVIDIA per giocare alla propria libreria di Steam, Epic Games, Ubisoft Connect e Xbox Game Pass a partire da oggi può essere sfruttato a pieno tramite Safari per visionOS.

GeForce Now è disponibile sia gratuitamente, con una libreria di 100 giochi free-to-play, che in abbonamento Priority e Premium, utili soprattutto per sfruttare i giochi in 4K e 240 FPS e saltare la fila per l’accesso ai server. Potete provare fin da subito il servizio tramite Apple Vision Pro recandovi sul sito ufficiale tramite il browser Safari del vostro visore XR (o computer spaziale, come ama chiamarlo Apple).

