Over the Horizon diventa jazz: ascolta la nuova suoneria di Samsung Galaxy S25

Ogni anno Samsung reinventa il tema della serie Galaxy, l’iconico “Over the Horizon”, e anche nel 2025 questa tradizione è stata mantenuta. Per l’occasione, la storica suoneria debutta in versione jazz: è già possibile ascoltare in anteprima il brano, in attesa della presentazione della serie Samsung Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25, anche quest’anno si rinnova la tradizione: Over the Horizon si dà al jazz

Galaxy S24 – Crediti: Samsung

La nuova versione jazz di Over the Horizon è stata presentata come suoneria ufficiale per il 2025: ovviamente si tratta di una chicca che accompagna la presentazione della famiglia Samsung Galaxy S25, in arrivo durante l’evento Unpacked del 22 gennaio. Di seguito trovate il video completo pubblicato tramite i canali social dell’azienda: è presente la versione completa del tema, reinterpretato in chiave jazz per l’occasione.

Inoltre è presente anche un alto video, in questo caso con un “Dietro le quinte” della realizzazione del tema jazz. Ovviamente l’azienda asiatica non si è sbottonata sui top di gamma, in arrivo tra pochissimi giorni, limitandosi solo ad un’anteprima della nuova suoneria.

Se invece volte saperne di più su Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra, negli ultimi giorni hanno fatto capolino tantissime indiscrezioni: ci sono i dettaglio sulle specifiche e le immagini, insieme anche ad un primo sguardo ai possibili prezzi. Inoltre si vocifera anche dell’esistenza di Galaxy S25 Slim: anche in questo caso i leak hanno colpito duro, ma il debutto del flagship ultrasottile sarebbe previsto in un secondo momento.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le