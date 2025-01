Samsung Galaxy S26 con batterie di ultima generazione: più autonomia, ma l’attesa è lunga

Mancano pochi giorni all’uscita della nuova serie top di Samsung: l’evento Unpacked è fissato per il 22 gennaio e ovviamente i protagonisti saranno i dispositivi della famiglia Galaxy S25. Tuttavia è già tempo di guardare al futuro: si inizia a parlare della gamma Samsung Galaxy S26 e di quella che potrebbe essere la vera novità implementata dalla casa asiatica.

Samsung Galaxy S26, S26+ ed S26 Ultra dovrebbero vedere l’introduzione di batterie al silicio-carbonio

Crediti: Samsung

Come al solito l’uscita di Samsung Galaxy S25 non è stata “senza pensieri”: sono trapelate specifiche, immagini e informazioni sui prezzi; ovviamente si tratta di leak e aspettiamo l’evento di lancio, ma sembra che i top di gamma non abbiamo più segreti. Il trittico dovrebbe offrire le stesse batteria della serie S24, quindi unità da 4.000 mAh, 4.900 mAh e 5.000 mAh (rispettivamente per i modelli base, Plus e Ultra). Una mossa conservativa rispetto al trend più attuale: tutti i principali marchi sono ormai passati alle batterie al silicio-carbonio, ma pare che questa novità farà capolino solo con la serie Samsung Galaxy S26.

Questa nuova tipologia di batterie ha trovato un uso larghissimo nel settore degli smartphone: si tratta di unità ad alta densità, ma dotate di dimensioni ridotte. Ciò vuol dire batterie più capienti, che non vanno ad impattare sullo spessore dei telefoni. Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S25 Slim (forse in arrivo a maggio) dovrebbe montate un’unità di questo tipo, una soluzione da 5.000 mAh, ma avere uno spessore di soli 6,4 mm. Le voci più recenti sembrano smentire questa ipotesi: il modello Slim sarebbe sottile, ma senza batteria al silicio-carbonio (si parla di un’unità compresa tra i 4.000 e i 5.000 mAh).

Sarà la serie Samsung Galaxy S26 a montare unità al silicio-carbonio, e quindi ad avere a bordo soluzioni più capienti rispetto a quelle attuali. Ricordiamo ancora una volta che Galaxy S25 Ultra avrebbe dalla sua 5.000 mAh: OnePlus 13, fresco di lancio in Italia, presenta una soluzione da 6.000 mAh con tanto di ricarica da 100W e wireless da 50W.

Nei mesi passati si vociferava dell’introduzione della tecnologia Stacked Battery per la serie Galaxy S25, in grado di aumentare la densità energetica del 10%; tuttavia pare che Samsung abbia deciso di puntare direttamente sulla tecnologia al silicio-carbonio per la futura generazione. In questo modo si avranno batterie più grandi, quindi una maggiore autonomia (almeno sulla carta) e senza conseguenze negative per lo spessore.

