Samsung Galaxy S25: tutta la serie senza segreti, a pochi giorni dal debutto

Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma targati Samsung ma come sempre, ecco che i leak hanno colpito duro. Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra sembrano non avere più segreti, con tutti i dettagli sulle specifiche: questi si uniscono alle immagini dei giorni scorsi e alla voci sui presunti prezzi. Insomma, il quadro è ormai completo (almeno dal punto di vista delle indiscrezioni).

Tutta la serie Samsung Galaxy S25 senza segreti: arriva il leak definitivo a pochi giorni dalla presentazione

Crediti: Winfuture

Il design della serie Samsung Galaxy S25 non è di certo un segreto: le immagini render ufficiose pubblicate da Roland Quandt (una vera e propria autorità in fatto di leak) mostrano che il trittico non cambierà stile, con l’unica eccezione del modello maggiore Samsung Galaxy S25 Ultra. Quest’ultimo metterebbe da parte il corpo squadrato del precedente S24 Ultra in favore di linee più morbide.

Per quanto riguarda le differenze tra i modelli, dovremmo avere le stesse della scorsa generazione: display di dimensioni differenti, S25 ed S25+ con le stesse fotocamere (la medesima configurazione della gamma S24) e il fratello maggiore che guadagna alcune migliorie. S25 Ultra ora monterebbe un sensore ultra-grandangolare da 50 MP, un passo avanti rispetto al predecessore. Tutti i dispositivi avrebbero a bordo lo Snapdragon 8 Elite, ultima soluzione di punta realizzata da Qualcomm. Vi lasciamo con le presunte schede tecniche della gamma; l’evento è fissato per il 22 gennaio, ma ci sono anche varie indiscrezioni sui possibili prezzi.

Samsung Galaxy S25 – Scheda tecnica presunta

S25 – Crediti: Winfuture

dimensioni di 146,9 x 70,5 x 7,2 mm per un peso di circa 162 grammi

certificazione IP68

display Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.340 x 1.080 pixel), con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.000 mAh con ricarica da 25W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 50 + 12 + 10 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e teleobiettivo con zoom ottico 3X

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e con zoom ottico 3X selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

Samsung Galaxy S25+ – Scheda tecnica presunta

S25+ – Crediti: Winfuture

dimensioni di 158,4 x 75,8 x 7,3 mm per un peso di circa 190 grammi

certificazione IP68

display Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel), con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2

da (3.120 x 1.440 pixel), con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.900 mAh con ricarica da 45W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 50 + 12 + 10 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e teleobiettivo con zoom ottico 3X

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e con zoom ottico 3X selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

Samsung Galaxy S25 Ultra – Scheda tecnica presunta

S25 Ultra – Crediti: Winfuture

dimensioni di 162,8 x 77,6 x 8,2 mm per un peso di circa 218 grammi

certificazione IP68

display Dynamic AMOLED 2X da 6,9″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel), con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2

da (3.120 x 1.440 pixel), con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 200 + 50 + 10 + 50 MP (f/1.7-2.2-2.4-3.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°), teleobiettivo con zoom ottico 3X e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X con doppio OIS

(f/1.7-2.2-2.4-3.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°), con zoom ottico 3X e con zoom ottico 5X con doppio OIS selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

