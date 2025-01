Brutte notizie per Samsung Galaxy S25: i prezzi in Italia saranno salati

La data di presentazione dei nuovi top di Samsung è ormai ufficiale: nel corso dei mesi sono arrivate tante anticipazioni leak, con dettagli sul design, sulle specifiche e perfino sull’aggiunta di un quarto modello. Tuttavia le ultime novità arrivano come una doccia fredda: è trapelato il possibile prezzo in Italia di Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra, con cifre non proprio piacevoli per gli utenti della penisola.

Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra: un rivenditore ha svelato i possibili prezzi in Italia (e non vi piaceranno)

Crediti: Winfuture

L’indiscrezione arriva molto probabilmente da un errore: un rivenditore italiano ha pubblicato quelle che dovrebbero essere le pagine dei nuovi flagship di Samsung, anticipando quindi il prezzo per il nostro paese. Ovviamente è bene prendere tutto con estrema cautela: tuttavia, se i rincari fossero reali saremmo di fronte ad una bella batosta. Di seguito trovate i presunti prezzi di Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra, così come riportati dalle pagine dello store.

Galaxy S25 128 GB – 973€ > 999€ 256 GB – 1.036€ > 1.049€ 512 GB – 1.162€ > 1.169€

Galaxy S25+ 256 GB – 1.246€ >1.249€ 512 GB – 1.371€ > 1.399€

Galaxy S25 Ultra 256 GB – 1.571€ > 1.599€ 512 GB – 1.696€ > 1.699€ 1 TB – 1.948€ > 1.949€



Ci siamo permessi di arrotondare i possibili prezzi per eccesso, in modo da adeguarsi al formato tipico dei soliti prezzi di listino per il nostro paese. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di cifre provenienti da uno store non ufficiale e che potrebbero non rispecchiare la realtà. Quindi restiamo in attesa dell’evento di lancio per scoprire quanto costeranno i nuovi Samsung Galaxy S25, S25+ ed A25 Ultra: il debutto è fissato per il 22 gennaio, quindi manca ormai poco. Per amor di precisione segnaliamo anche i prezzi di partenza dell’attuale generazione di punta: S24 è stato lanciato in Italia a partire da 929€ mentre S24+ da 1.189€ e S24 Ultra da 1.499€.

Samsung Galaxy S25 – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 146,9 x 70,4 x 7,2 mm per un peso di circa 165 grammi

certificazione IP68

display Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.340 x 1.080 pixel), con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.000 mAh con ricarica da 25W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 50 + 12 + 10 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e teleobiettivo con zoom ottico 3X

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e con zoom ottico 3X selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

