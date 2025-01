Questo è Samsung Galaxy S25 Slim: svelato il flagship ultrasottile

Quest’anno Samsung potrebbe rivoluzionare la sua gamma di punta con il lancio del telefono più sottile della famiglia S. Da tempo si parla dell’esistenza di Samsung Galaxy S25 Slim ed ora Onleaks ci permette di dare un primo sguardo al dispositivo, con una serie di immagini render.

Samsung Galaxy S25 Slim mostrato da Onleaks: ecco come dovrebbe essere il design del prossimo flagship

Come sempre ricordiamo che queste non solo immagini ufficiali, ma dei render basati su quello che dovrebbe essere l’aspetto reale del telefono. Le indiscrezioni arrivano da Onleaks, uno degli insider più affidabili del settore: secondo quanto riportato, Samsung Galaxy S25 Slim non cambierà le carte in tavola in fatto di stile. Infatti il design ricalca quello del resto della gamma Galaxy S25 (qui trovate immagini e specifiche leak), con una tripla fotocamera senza modulo, un punch hole centrale, uno schermo piatto e bordi dritti. Il suo punto di forza sarebbe lo spessore: con i suoi 6,4 mm, si tratterebbe del Galaxy S più sottile di sempre.

L’uscita di Samsung Galaxy S25 Slim sarebbe prevista per il mese di maggio, ma si tratta di voci di corridoio. Il telefono potrebbe anche fare capolino a sorpresa durante l’evento Unpacked del 22 gennaio (e magari essere commercializzato successivamente), ma anche in questo caso non c’è certezza.

Per quanto riguarda le specifiche, dovremmo avere uno schermo AMOLED da 6,6″ (non è chiara la risoluzione) e non è da escludere la presenza di un lettore d’impronte ad ultrasuoni, come per il resto della gamma. Il cuore del flagship sottile dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Elite, lo stesso SoC del resto della serie (secondo quanto trapelato finora). Il vero passo avanti sarebbe il comparto fotografico, con sensori da modello Ultra (200 + 50 + 50 MP con teleobiettivo ALoP).

Scheda tecnica presunta

dimensioni di 159 x 76 x 6,4 mm

certificazione IP/

display Dynamic AMOLED 2X da 6,6″ Full HD+ oppure QHD+ , con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz

da oppure , con tecnologia , refresh rate dinamico a Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 5.000 mAh

fotocamera da 200 + 50 + 50 MP con sensore ISOCELL HP5, OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3X e ALoP (All Lenses on Prism)

con sensore ISOCELL HP5, OIS, ultra-grandangolare e con zoom ottico 3X e (All Lenses on Prism) selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

