Samsung Galaxy S25 Slim sarà davvero così sottile? La risposta in un’immagine

Il conto alla rovescia per l’evento Samsung Unpacked di inizio anno è iniziato: l’appuntamento è fissato per il 22 gennaio e siamo curiosi di scoprire tutte le novità della serie Galaxy, nonostante i mastodontici leak degli ultimi giorni. Intanto si guarda anche ai prossimi mesi: Samsung Galaxy S25 Slim dovrebbe arrivare in un secondo momento come modelli più sottile della famiglia Galaxy S. Ma – esattamente – quanto è sottile rispetto agli altri modelli?

Samsung Galaxy S25 Slim a confronto con S25, S25+ ed S25 Ultra: un’immagine mostra quanto è sottile rispetto al resto della serie

S25 Slim – Immagine render leak – Crediti: Onleaks x Smartprix

La risposta a questa domanda arriva grazie ad alcune immagini pubblicate da Onleaks e da IceUniverse, due insider sempre sul pezzo e solitamente affidabili (specialmente quando si parla di Samsung). Le immagini in questione mostrano il profilo di Samsung Galaxy S25 Slim a confronto con quello del resto della serie: in questo modo è possibile capire al volo quanto è sottile e se il gioco vale la candela.

Crediti: Onleaks

Ovviamente queste non sono immagini ufficiali, ma realizzate per lo scopo: il design finale sarà mostrato da Samsung durante l’evento di gennaio, quindi al momento si tratta di indiscrezioni. Galaxy S25 Slim avrebbe uno spessore di 6,4 mm, contro i 7,2 mm del modello standard S25. Il fratello maggiore S25+ sarebbe di poco superiore (7,3 mm) mentre S25 Ultra sarebbe il più spesso della famiglia con i suoi 8,2 mm.

Crediti: IceUniverse

Insomma, Samsung Galaxy S25 Slim (qui trovate un corposo approfondimento con tanti leak) sarebbe effettivamente il più sottile dell’intera serie Galaxy S. Secondo quanto trapelato finora, questo non sarebbe il suo unico pregio: si parla infatti di un comparto tecnico da top di gamma e di fotocamere di livello “Ultra”. Purtroppo, stando alle voci di corridoio, bisognerà pazientare almeno fino a maggio. I nuovi Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, invece, saranno presentati il 22 gennaio: se volete sapere tutti i dettagli trapelati finora, ecco l’articolo con le schede tecniche complete (leak).

