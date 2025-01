Il 2025 di Huawei comincia in grande stile: Mate X6, Nova 13 e FreeBuds Pro 4 ora in Italia

A distanza di alcune settimane dall’evento di Dubai, ecco che il colosso tecnologico cinese ha finalmente lanciato in Italia le sue ultime novità. Il 2025 comincia all’insegna della tecnologia, dello stile e della potenza, con i nuovi dispositivi dell’ecosistema HUAWEI: il pieghevole Mate X6 è il nuovo gioiello premium, mentre i modelli della serie Nova 13 portano eleganza e classe anche nella fascia medio-alta. Infine, uno dei gadget più attesi: le ultimissime FreeBuds Pro 4 sono un tripudio di raffinatezza e performance, con un’audio di alto livello e una tecnologia di cancellazione del rumore ancora più profonda.

Tutte le novità HUAWEI di inizio anno tra smartphone pieghevoli e accessori: ecco i nuovi prodotti per l’Italia

HUAWEI FreeBuds Pro 4

Belle, stilose e raffinate: la serie di TWS premium del brand si è sempre distinta per il suo look iconico ed ora ecco fare capolino un nuovo paio di auricolari true wireless ancora più eleganti. Le HUAWEI FreeBuds Pro 4 sono disponibili nelle colorazioni Black, White e Green, tutte caratterizzate da linee dorate che impreziosiscono la scocca della custodia e le stesse cuffiette, queste ultime arricchite da un’impugnatura incisa a laser (con una trama che ricorda l’eleganza degli strumenti a corda).

Gli auricolari true wireless di ultima generazione sono i primi con il marchio HUAWEI SOUND e sono progettati per migliorare l’esperienza di ascolto e di chiamata: offrono bassi profondi a 14 Hz (grazie alla configurazione a doppio driver e a un’unità driver dinamica da 11 mm con quattro magneti) ed un tweeter con diaframma planare (per alti cristallini fino a 48 kHz). Le TWS son dotate di un avanzato algoritmo di equalizzazione adattiva tripla che rileva in tempo reale il livello del volume, la struttura del condotto uditivo e lo stato di indossamento, eseguendo automaticamente regolazioni adattive dell’equalizzazione in base al contorno di sonorità percepita nell’orecchio.

Le nuove FreeBuds Pro 4 sono i primi auricolari a supportare una trasmissione lossless a 2,3 Mbps, grazie al codec audio esclusivo L2HC 4.0 di HUAWEI e alla tecnologia avanzata NearLink. Anche la cancellazione del rumore è stata migliorata: i nuovi gommini in schiuma memory foam a tre strati annullano fino al 30% in più di rumore ambientale mentre l’ANC dinamico ed intelligente garantisce un ascolto isolato anche nei casi più problematici (ad esempio in aereo o in treno).

Le TWS HUAWEI FreeBuds Pro 4 sono disponibili nello store ufficiale

HUAWEI Nova 13 e Nova 13 Pro

Le novità del brand continuano con i nuovi smartphone di fascia alta della gamma Nova. HUAWEI Nova 13 è dotato di uno design Dynamic Plaid Texture, un look elegantissimo accompagnato dall’anello Super Star Orbit (che ospita il comparto fotografico). Si tratta di uno smartphone compatto e leggero, con un corpo da 6,98 mm ed uno schermo OLED da 6,7″ con bordi super sottili. Come al solito HUAWEI ha sfornato un gioiellino dal punto di vista fotografico: c’è un sensore Ultra Vision da 50 MP con gamma di filtri RYYB e messa a fuoco QPD Full Pixel, un ultra-grandangolare/macro da 8 MP (con FOV 112° e macro da 2 cm) ed un modulo frontale ultra-wide da 60 MP (con angolo da 100°). La batteria è un’unità da 5.000 mAh con ricarica SuperCharge Turbo da 100W, con controllo della temperatura AI durante la carica.

HUAWEI Nova 13 Pro alza il tiro con caratteristiche ancora più premium: lo schermo è un pannello Micro Quad Curved mentre il comparto fotografico aggiunge un sensore principale da 50 MP con apertura regolabile (da f/1.4 a f/4.0) ed un teleobiettivo con zoom ottico 3X; presenti all’appello anche un sistema di messa a fuoco laser ed un sensore di temperatura colore a 10 canali, mentre la selfie camera raddoppia (60 + 8 MP con ultra-wide da 100° e un sensore secondario per i ritratti).

Entrambi gli smartphone sono disponibili all'acquisto nello store ufficiale. Il nuovo HUAWEI Nova 13 viene proposto nelle colorazioni Black e White mentre Nova 13 Pro è disponibile nelle versioni Black e Green.

HUAWEI Mate X6

La nostra panoramica delle novità del brand terminano con il top di gamma per eccellenza, HUAWEI Mate X6, l'ultimo smartphone pieghevole della serie.

Il nuovo pieghevole arriva con un elegante Design Space Orbit, un modulo fotografico dotato di un tocco futuristico e ispirato allo spazio. Elegante e raffinato, Mate X6 presenta una finitura in pelle vegana ed un ampio schermo pieghevole da 7,93″ con frequenza di aggiornamento adattiva (LTPO 2.0, fino a 120 Hz) e PWM Dimming da 1.440 Hz. Il vetro Kunlun di seconda generazione è progettato per resistere a urti e cadute, per una protezione top del pannello esterno. Il dispositivo è certificato IPX8, che ne indica l’impermeabilità fino a 2 metri.

HUAWEI WEEK

È tempo di occasioni, grazie alla nuova promozione HUAWEI WEEK: l'iniziativa sarà attiva fino al 28 gennaio e ti permette di mettere le mani sul meglio dell'ecosistema del brand, a prezzi super convenienti.

