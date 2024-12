Huawei Mate X6 Global ufficiale, arriverà in Italia: c’è anche la serie Nova 13 e non solo!

Nelle scorse ore Huawei ha tenuto un corposo evento a Dubai, in cui ha annunciato tutte le novità in arrivo per i mercati Global. Tra questi è compresa anche l’Italia: Huawei Mate X6 farà capolino anche nel nostro paese, insieme alla serie Nova 13, agli auricolari premium FreeBuds Pro 4 e ad una nuova colorazione dedicata alle iconiche TWS FreeClip.

Tutte le novità Global di Huawei all’evento di Dubai: Mate X6 debutterà anche in Italia (e non sarà solo)

Huawei Mate X6: il pieghevole di ultima generazione è servito

A distanza di alcune settimane dal debutto cinese, Huawei Mate X6 arriva anche in versione Global: prezzo e disponibilità per l’Italia saranno svelate successivamente (ma è già acquistabile su store di terze parti, in versione asiatica, ovvio). Leggero e robusto, il foldable arriva nelle eleganti colorazioni Black e Nebula Red, con una scocca del peso di 239 grammi, uno spessore di 9,85 mm ed un particolare design Space-Age Orbit intorno alla fotocamera (ispirato alle orbite planetarie). Nonostante il formato pieghevole siamo alle prese con un Camera Phone di tutto rispetto: c’è un sensore da 50 MP con apertura variabile su 10 livelli, un modulo ultra-grandangolare e perfino un teleobiettivo.

Scheda tecnica

Dimensioni aperto – 156,6 x 144,04 x 4,6 mm per 239 grammi chiuso – 156,6 x 73,78 x 9,85 mm per 239 grammi

Certificazione IPX8

Display esterno – OLED LTPO Micro-quad curved a 10 bit da 6,4″ Full HD+ (2.440 x 1.080 pixel) a 120 Hz, campionamento del tocco a 240/300 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz e luminosità fino a 2.500 nit, vetro Kunlun di 2° Generazione interno – OLED LTPO a 10 bit da 7,93″ Full HD+ (2.440 x 2.240 pixel), a 120 Hz, campionamento del tocco a 240/300 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz e luminosità fino a 1.800 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC presumibilmente HiSilicon Kirin 9100 a 6 nm SMIC (non viene riportato il chipset a bordo)

HiSilicon a 6 nm SMIC (non viene riportato il chipset a bordo) CPU presumibilmente octa-core (1 x 2,67 GHz X1 + 3 x 2,32 GHz A78 + 4 x 2,02 GHz A55)

octa-core (1 x 2,67 GHz X1 + 3 x 2,32 GHz A78 + 4 x 2,02 GHz A55) GPU presumibilmente Maleoon 910

Maleoon 910 12 GB di RAM (LPDDR5X?)

di RAM (LPDDR5X?) 256/512 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 5.110 mAh con ricarica da 66W (invera da 5W) e wireless da 50W (inversa da 7,5W)

con ricarica da (invera da 5W) e da 50W (inversa da 7,5W) Fotocamera XMAGE da 50 + 40 + 48 MP con sensore primario RYYB con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide (f/2.2) e teleobiettivo / macro (f/3.0) con zoom 4x e OIS + sensore multi-spettro a 1,5 milioni di canali per l’analisi cromatica

da con sensore primario RYYB con f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide (f/2.2) e / (f/3.0) con zoom 4x e OIS + a 1,5 milioni di canali per l’analisi cromatica Selfie camera da 8 MP (interna f/2.2) e 8 MP (esterna f/2.4)

(interna f/2.2) e (esterna f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

EMUI 15

Huawei Nova 13 e 13 Pro

Anche in questo caso mancano prezzo e disponibilità, ma sappiamo che Huawei Nova 13 e Nova 13 Pro arriveranno in Italia. Dotati di un design elegante e stiloso, entrambi supportano funzionalità di ritratto multifocale sia per la fotocamera anteriore sia per quella posteriore. Il fratello maggiore Pro offre un sensore da 50 MP con apertura variabile, ultra-wide e teleobiettivo, mentre frontalmente c’è spazio per una piccola con una doppia selfie camera (da 60 + 8 MP, con tanto di teleobiettivo 2x).

L’XD Portrait Engine di Huawei consente di perfezionare forma, struttura, luminosità, colore e sfocatura, offrendo tre stili di ritratto per diversi scenari di scatto. La nuova funzione AI Best Expression, inoltre, permette di selezionare la migliore espressione facciale per garantire risultati naturali e di alta qualità. La serie Nova 13 debutta in una nuova colorazione “Loden Green”, oltre che le colorazioni “Black” e “White”, con il design esclusivo Dynamic Plaid Texture che unisce raffinatezza e minimalismo, in continuità con l’estetica Fashion Forward che ha caratterizzato gli ultimi lanci di prodotto del brand. Per tutte le specifiche della serie, ecco l’articolo dedicato.

Huawei FreeBuds Pro 4 e FreeClip in versione Rose Gold

Crediti: Huawei

Oltre ai nuovi smartphone, il colosso tech cinese ha presentato anche i nuovi auricolari true wireless premium Huawei FreeBuds Pro 4. Con una trasmissione lossless ad alta risoluzione, un sistema True Sound a doppio driver e una riproduzione sonora precisa, garantiscono un suono coinvolgente e di qualità superiore. Questo modello debutta sotto il marchio HUAWEI SOUND. Le TWS migliorano la qualità audio durante le chiamate grazie alla loro capacità di eliminare fino a 100 dB di rumore esterno sfruttando l’algoritmo di riduzione del rumore AI di Huawei e tre microfoni caratterizzati da un isolamento del rumore ottimizzato rispetto alla generazione precedente.

Le FreeBuds Pro 4 offrono una trasmissione audio senza perdita di dati fino a 2,3 Mbps, rispetto agli 1,5 Mbps dello scorso modello. Inoltre, supportano il protocollo Bluetooth L2HC 4.0 di Huawei in grado di garantire una trasmissione audio senza perdite a 48 kHz/24 bit e di mantenere alta la qualità del suono. Grazie al nuovo sistema Dual-driver True Sound e alla tecnologia Digital Cross-Over, offrono una ricca esperienza sonora.

Crediti: Huawei

Per concludere, l’azienda ha svelato la nuova colorazione Rose Gold per le Huawei FreeClip, le TWS open ear caratterizzate dal distintivo design C-Bridge. Questo modello di auricolari si distingue per la struttura ergonomica e un meccanismo che garantisce massimo comfort, combinando stile e funzionalità; le TWS debuttano in versione Rose Gold, una delicata colorazione rosa arricchita da sfumature dorate che conferisce eleganza e raffinatezza.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le