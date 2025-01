Apple lancia iOS 18.3 Beta 3: tutte le novità

Lo sviluppo di iOS 18.3 continua senza sosta con la roadmap che per il momento sembra essere rispettata senza ritardi. A partire da oggi, infatti, è finalmente disponibile la terza beta del nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile per iPhone, ma più che aggiungere funzione, questa nuova versione sembra rimuoverle. Per il tanto criticato sistema di riepilogo dellle notifiche di Apple Intelligence, infatti, sembra essere arrivato il momento di prendersi una pausa.

Apple mette un freno all’AI: iOS 18.3 rimuove la funzione riepilogo delle notifiche?

Con il numero di build 22D5055b, iOS 18.3 Beta 3 è disponibile sia nel canale Developer Beta che Public Beta, con la grande novità che riguarda proprio la disattivazione del riepilogo delle notifiche di Apple Intelligence per alcune app, dopo le tante critiche arrivate per la “distorsione” delle informazioni da parte dell’intelligenza artificiale. Di seguito tutte le novità.

Riepilogo notifiche di Apple Intelligence disattivato temporaneamente

Genmoji nei Messaggi

Nuove impostazioni per controllo fotocamera

Per effettuare il download di questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi scegliere un canale tra “Developer Beta” e “Public Beta” per proseguire con l’installazione di iOS 18.3 Beta 3.

