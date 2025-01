Redmi Buds 6 ora in Italia: sono le nuove TWS con ANC dal prezzo stracciato!

L’ultima parte del 2024 e le prime settimane del 2025 hanno visto il debutto in Italia di una sfilza di nuovi prodotti del brand cinese. La compagnia di Lei Jun ha lanciato nel nostro paese i flagship Xiaomi 14T e 14T Pro, insieme al pieghevole MIX Flip, mentre il nuovo anno si è aperto con l’uscita della gamma Redmi Note 14; questa è accompagnata da Redmi Watch 5 e dalle TWS Buds 6 Pro. Tantissime novità, insomma, a cui si aggiunge anche un gadget più economico: le nuove TWS Redmi Buds 6 sono la soluzione dal prezzo accessibile, con specifiche che non fanno rimpiangere i modelli più costosi!

Redmi Buds 6: tutto quello che c’è da sapere su caratteristiche, specifiche, prezzo e uscita in Italia

Dopo il debutto delle Buds 6 Active, 6 Play e 6 Lite (tutte disponibili in Italia) ora tocca alle Redmi Buds 6, annunciate prima in Cina ed ora disponibili anche in Italia. I nuovi auricolari true wireless della costola di Xiaomi continuano ad offrire un look fresco e giovanile, caratteristiche di tutto rispetto e ovviamente la massima convenienza lato prezzo. Le TWS presentano una custodia con apertura orizzontale e sono dotate di uno stelo per i controlli touch e indossabilità in-ear. Le cuffiette presentano driver (da 12,4 mm) placcati in titanio e unità in ceramica da 5,5 mm; inoltre c’è la cancellazione attiva del rumore ANC fino a 49 DB e un’autonomia fino a 42 ore.

Il Bluetooth 5.4 garantisce la massima stabilità durante l’utilizzo e non manca l’audio spaziale a 360°. La custodia comprende una piccola chicca: le luci LED Lighting Effect 2.0 mostrano in modo visibile lo stato della batteria, tramite un indicatore composto da 4 LED (sotto il 25%, tra il 25 e il 50%, tra il 50 e il 75%, oltre il 75%).

Il prezzo delle nuove Redmi Buds 6 è di soli 42,9€, direttamente nello store ufficiale Xiaomi. Per risparmiare è possibile acquistare uno dei modelli della serie Redmi Note 14 ed inserire in bundle gli auricolari a 29,9€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

