Xiaomi 13T Pro non passa mai di moda: la versione da 12/512 GB a meno di 500€

La casa di Lei Jun ha presentato i suoi nuovi flagship a livello globale, ma i dispositivi della serie 13T sono ancora vantaggiosi. In particolare, Xiaomi 13T Pro è un ex top di gamma MediaTek che si sa ancora difendere benissimo, ovviamente con la qualità delle fotocamere Leica: ecco le migliori occasioni per risparmiare!

Xiaomi 13T Pro: le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: Xiaomi

Come anticipato anche poco sopra, con Xiaomi 13T Pro la compagnia cinese ha rinnovato la sua partnership con Leica sia in termini di ottiche che per accorgimenti software (con filtri e funzioni). Il flagship offre una tripla fotocamera con sensore da 50 MP, OIS, teleobiettivo e ultra-wide; il cuore dello smartphone è il Dimensity 9200+ mentre per la batteria abbiamo un’unità da 5.000 mAh con ricarica da 120W. Sei curioso di saperne di più? Allora dai un’occhiata alla nostra recensione!

L’ex flagship Xiaomi 13T Pro è in offerta ad un prezzo super conveniente, nella versione da 12/512 GB: solo 464€ con tanto di spedizione dall’Europa (gratuita). Si tratta di una promo lampo, quindi non è necessario inserire alcun codice sconto: ovviamente l’offerta può terminare in qualsiasi momento, quindi affrettati se sei interessato a mettere le mani sul dispositivo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

